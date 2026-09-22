Hinsegin konu synjað um alþjóðlega vernd en fær samt að vera áfram á landinu

Kærunefnd útlendingamála hefur staðfest ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja konu frá Afríkuríki og barni hennar um alþjóðlega vernd. Hafði konan sótt um vernd á grundvelli þess að hún hefði orðið og ætti hættu á að verða fyrir ofsóknum í heimalandinu vegna kynhneigðar sinnar. Nefndin leggur hins vegar fyrir Útlendingastofnun að veita konunni og barninu dvalarleyfi.
Konan sótti upphaflega um vernd fyrir sig og barnið undir lok mars árið 2024. Sagði hún þá að frændi hennar hefði komist að því að hún ætti í ástarsambandi við aðra konu. Konan vildi meina að slíkt myndi kalla mikla skömm yfir fjölskylduna í heimalandi hennar.
Í viðtali hjá Útlendingastofnun sagðist konan vera tvíkynhneigð en laðast meira að konum en körlum. Hún taldi sig tilheyra samfélagi hinsegin fólks í heimalandinu en sagðist hafa þurft að halda kynhneigð sinni leyndri af ótta við að vera drepin eða verða fyrir áreiti af hálfu samborgara sinna.
Lýsti konan ítarlega framferði áðurnefnds frænda hennar sem hún sagði vera valdamikinn mann og hafa beitt ofbeldi til að hafa upp a henni. Sagðist hún hafa tilkynnt frænda sinn til lögreglu sem hefði rætt við hann. Vísaði konan einnig til umræðna í tilteknum spjallhópum og sagði þar talað um samkynhneigða í heimalandi hennar með sífellt fjandsamlegri og ofbeldisfyllri hætti. Sagðist hún óttast um líf sitt í heimalandinu og vísaði til ýmissa tilvika til að rökstyðja að hinsegin fólki væri þar almennt hætta búin.
Synjað
Útlendingastofnun synjaði konunni og barninu hins vegar um alþjóðlega vernd og dvalarleyfi og var þeim báðum brottvísað frá landinu.
Ákvörðunin var kærð til kærunefndar útlendingamála í júlí 2025.
Í kærunni var mati Útlendingastofnunar á aðstæðum hinsegin fólks í heimalandi konunnar mótmælt. Var mati stofnunarinnar á trúverðugleika frásagnar hennar einnig mótmælt.
Kom einnig fram í kærunni að stofnunin hefði ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni í málinu.
Var enn fremur ítrekað í kærunni að konan hefði orðið fyrir andúð, áreiti og ofbeldi vegna kynhneigðar sinnar. Þar að auki hefði hún verið gefin í nauðungarhjónaband. Taldi hún verulegar líkur á að hún myndi sæta ofsóknum yrði hún send til baka og vísaði meðal annars til þess að í október 2024 hefðu hjónabönd samkynhneigðra verið bönnuð í landinu.
Hinsegin
Í niðurstöðu kærunefndar útlendingamála er farið all ítarlega yfir aðstæður hinsegin fólks í heimalandi konunnar, stöðu mannréttindamála almennt og efnahag landsins, samkvæmt skýrslum alþjóðlegra stofnana og samtaka og fréttum þarlendra fjölmiðla.
Segir nefndin að engar trúverðugar tilkynningar eða heimildir liggi fyrir um að alvarleg mannréttindabrot hafi átt sér stað í landinu árið 2024.
Bendir nefndin á að samkynhneigð sé ekki refsiverð í landinu. Engin sértæk lög séu þó til staðar sem banni mismunun á grundvelli kynhneigðar eða kynvitundar og stjórnarskrá landsins nefni hvorki kynhneigð né kynvitund sem sérstaklega verndaða flokka.
Segir enn fremur í niðurstöðu nefndarinnar að lögreglan í landinu beini ekki sjónum sérstaklega að hinsegin samfélaginu. Framlagning tveggja frumvarpa sem banni hjónabönd einstaklinga af sama kyni og yfirlýsingar stjórnmálamanna og trúarleiðtoga hafi þó leitt til aukinnar hómófóbískrar orðræðu og ofbeldisbrota í garð sumra hinsegin einstaklinga. Þá hafi hinsegin einstaklingar greint frá mismunun og hindrunum við aðgengi að tiltekinni grunnþjónustu. Réttarvörslukerfið sé almennt skilvirkt og lögreglan hafi handtekið einstaklinga fyrir ofbeldisbrot gegn hinsegin einstaklingum. Þó hafi lögreglan verið sögð hafa sýnt hinsegin einstaklingum sem leiti ásjár hennar tómlæti.
Hjónabönd einstaklinga af sama kyni séu ekki refsiverð í landinu en séu þó bönnuð samkvæmt nýlegum hjúskaparlögum frá október 2024. Heimildir frá landinu beri með sér að hinsegin einstaklingar verði áfram fyrir mismunun, félagslegri útilokun og fordómum, bæði í daglegu lífi og í samskiptum við opinber yfirvöld. Þrátt fyrir að samkynhneigð sé ekki refsiverð samkvæmt lögum séu dæmi um að vernd og aðstoð frá hinu opinbera sé takmörkuð í framkvæmd. Í landinu starfi ýmis virk félagasamtök hinsegin fólks sem gegni mikilvægu hlutverki í baráttu gegn mismunun og veiti hinsegin einstaklingum stuðning. Á hverju ári fari fram Gay Pride viðburðir í landinu.
Ofsóknir
Kærunefnd útlendingamála segir gögn sem konan hafi lagt fram ekki benda til annars en að frásögn hennar um að hún sé tvíkynhneigð sé sönn.
Þegar kemur að gögnum um ofsóknir í hennar garð segir nefndin að hljóðskilaboð sem konan hafi lagt fram, máli sínu til stuðnings, dugi ekki til að renna stoðum undir að hún hafi sætt ofsóknum vegna kynhneigðar sinnar. Óljóst sé hvenær skilaboðin voru send, hver sendi þau og að hverjum þau hafi beinst. Það sé hins vegar ekki hægt að útiloka að skilaboðin hafi falið í sér hótanir í garð konunnar þótt ekkert bendi til þess.
Nefndin telur ekki ástæðu til að draga í efa að konan hafi orðið fyrir áreiti og hugsanlega hótunum frá áðurnefndum frænda sínum og fleiri einstaklingum. Þetta geti hins vegar ekki talist nógu alvarlegt til að teljast sem ofsóknir, í skilningi laga um útlendinga. Nefndin telur það sama eiga við um þá mismunun eða áreiti sem hinsegin fólk kunni að verða fyrir í heimalandi hennar.
Telur nefndin að konan hafi ekki sýnt fram á að hún eigi hættu á því að verða fyrir ofsóknum í heimalandi sínu. Hún og þar með barnið uppfylli þar af leiðandi ekki skilyrði laga fyrir því að teljast flóttamenn og eigi því ekki rétt á alþjóðlegri vernd.
Dvalarleyfi
Kærunefnd útlendingamála segir hins vegar að samkvæmt lögum um útlendinga sé heimilt að veita útlendingi sem sótt hefur um alþjóðlega vernd og ekki fengið niðurstöðu í máli sínu á stjórnsýslustigi innan 18 mánaða, eftir að hann sótti fyrst um alþjóðlega vernd hér á landi, dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða.
Konan og barnið uppfylli bæði skilyrði laganna fyrir veitingu dvalarleyfis á þessum grundvelli þar sem hún hafi sannað deili á þeim báðum með því að leggja fram vegabréf. Jafnframt liggi að niðurstaða um umsókn þeirra um vernd hafi ekki legið fyrir innan tímamarkanna. Því skuli veita þeim dvalarleyfi.
Ákvörðun Útlendingastofnunar um að synja konunni og barninu um alþjóðlega vernd er því staðfest en lagt fyrir stofnunina að veita þeim dvalarleyfi.