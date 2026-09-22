Fyrrum ráðherra ómyrkur í máli: „Afleitt ef af verður og getur valdið mjög miklu tjóni mjög hratt“

Gylfi Magnússon, prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og fyrrverandi efnahags- og viðskiptaráðherra, segir yfirvofandi verkfall flugvirkja hjá Icelandair geta valdið verulegum skaða ef af því verður.
Flest bendir til þess að ótímabundið verkfall hefjist á miðnætti í kvöld en í gær var greint frá því að Icelandair hefði hafnað boði Flugvirkjafélagsins um frestun á verkfallsaðgerðum. Samkvæmt frétt Morgunblaðsins í dag nefndi Icelandair að frestun myndi aðeins auka tjón aðila og þá væri ekki hægt að fresta verkfalli einhliða með minna en þriggja daga fyrirvara.
Gylfi segir við Morgunblaðið í dag að fáar atvinnugreinar geti valdið jafn miklum skaða jafn hratt og þær sem geti lamað ferðaþjónustuna eða flugið.
„Þannig að þetta er afleitt ef af verður og getur valdið mjög miklu tjóni mjög hratt.“
Aðspurður hvort það gæti valdið ósætti hjá öðrum stéttum verði samið við flugvirkja segir Gylfi að það hefði ábyggilega einhver slík áhrif.
„Kjarabaráttan snýst mikið um hlutfallslega stöðu. Menn eru að bera sig saman við aðrar stéttir og allir geta fundið einhverja stétt sem hefur fengið meira en þeir og til þess er vísað í kjarabaráttunni þannig að það auðveldar ekki kjarasamninga við aðra ef einhverjar tilteknar stéttir fá mikla hækkun, án þess að ég taki neina afstöðu til þess hvort þessi hækkun yrði eitthvað óeðlileg eða ekki,“ segir Gylfi meðal annars.
Í frétt Morgunblaðsins í dag kemur fram að enginn fundur hafði verið boðaður hjá ríkissáttasemjara í gærkvöldi.