Eva bendir á sláandi stöðu skjólstæðings í forsjárdeilu - „Nei, mér misheyrðist ekki, dómarinn sagði þetta“

„Flýta skal meðferð máls um forsjá eða lögheimili barns,“ segir skýrum stöfum í barnalögum um dómsmál vegna ágreinings um forsjá eða lögheimili barns. Þrátt fyrir þetta virðast dómstólar flýta sér hægt og sýslumaður enn hægar. Þetta kemur fram í grein lögmannsins Evu Hauksdóttur sem deilir reynslu skjólstæðings hennar af hægagangi í málaflokki þolir litla bið en lögmaðurinn spyr: „Þekkir einhver barn sem finnst 40 mánuðir af forsjárdeilum hæfilegur tími?“
Áður hefur Eva skrifað um hægagang í málefnum hælisleitenda en hún ætlar á næstu vikum að benda á enn fleiri málaflokka þar sem pottur er brotinn hvað varðar málshraðareglu stjórnsýslunnar en reglan felur í sér að ákvarðanir skuli teknar svo fljótt sem unnt er.
Átta mánuðir án tíðinda
Eva kemur nú með raunverulegt dæmi í málaflokki barna, en það mál hófst í lok nóvember á síðasta ári og er enn ekki lokið. Beiðni um breytingu á forsjá og lögheimili var lögð fram í lok nóvember 2025. Nokkrum vikum síðar er barn tekið úr umsjá hins foreldrisins og komið fyrir hjá málshefjanda. Fyrir liggur að líkur á sáttum milli foreldranna eru engar.
„En sáttameðferð er lögboðin, hvernig sem á stendur,“ skrifar Eva og bendir þar á að foreldrar geti ekki vikið sér undan sáttameðferð þrátt fyrir að það liggi fyrir frá upphafi að engar líkur séu á að hún beri árangur. Rétt er að taka fram að ef foreldri sinnir ekki ítrekuðum boðum í sáttameðferð verður gefið út vottorð um að sættir hafi ekki náðst, en slíkt tekur þó sinn tíma.
Í dæmi Evu var óskað eftir flýtimeðferð hjá sýslumanni en því var hafnað. Málshefjandi var ekki boðaður til sýslumanns fyrr en í lok júlí á þessu ári eða um átta mánuðum eftir að beiðnin var lögð fram. Þar var tilkynnt að málinu yrði vísað í sáttameðferð.
„Síðan hefur ekki borið til tíðinda,“ skrifar Eva en hún sendi fyrirspurn þann 11. september á fjölskyldusvið sýslumanns til að kanna stöðuna á málinu. Þá hafði því ekki verið úthlutað til sáttamanns en reiknað er með því að það muni gerast í október eða nóvember. Var Evu bent á að hún gæti kvartað til dómsmálaráðuneytis ef henni þætti þetta of langur tími.
„Það hljómar kannski eins og gott ráð en fyrir tveimur árum ætlaði dómsmálaráðuneytið sér hálft ár til að afgreiða stjórnsýslukærur og ég skal éta hálfdós af Orabollum í bleikri uppá að ráðuneytið hefur ekki hysjað upp um sig síðan.“
Nei, mér misheyrðist ekki
Eva reiknar með að það verði í fyrsta lagi um miðjan nóvember sem málinu verður úthlutað til sáttamiðlara. Þá tekur aftur við bið. Boða þarf hitt foreldrið í viðtal, en í máli Evu þekkir það foreldri kerfið vel og veit að sýslumaður þarf að reyna slíka boðum tvisvar. Líklegt þyki að foreldrið tefji málið með því að mæta ekki í fyrstu boðun og svo þegar næsta boðun kemur muni það tilkynna veikindi á síðustu stundu til að fresta málinu um viku, og svo aðra. Líklega muni málinu ekki ljúka fyrr en rétt fyrir jól, en þá tekur við 18 daga réttarhlé. Því verði fyrst hægt að stefna í málinu í janúar. Þá tekur við þingfesting þar sem hitt foreldrið fær fjögurra vikna frest til að skila greinargerð. Svo þarf að bíða eftir að málinu verði úthlutað til dómara.
„Það er svo allur gangur á því hversu lengi mál er fyrir dómi eftir það. Sem dæmi má nefna að nú er fyrirhuguð aðalmeðferð í máli sem var höfðað rúmum 18 mánuðum fyrir þann dag sem aðalmeðferð fer fram. Áður hafði sýslumaður verið með málið til meðferðar í 13 og hálfan mánuð. Eftir aðalmeðferð þarf að bíða dómsuppkvaðningar, sem má reikna með að verði um 4 vikum síðar.
Þegar ég lýsti óánægju með það í vor að aðalmeðferð kæmist ekki á dagskrá fyrir réttarhlé (sem stendur allan júlí og allan ágúst) hafði dómarinn á orði að hann myndi fylgja málshraðareglu barnalaga, við þyrftum ekki að hafa neinar áhyggjur af öðru. Nei, mér misheyrðist ekki, dómarinn sagði þetta í tölvupósti, um þetta mál sem var þingfest rúmum 18 mánuðum fyrir aðalmeðferð.“
Þó að greinaröð Evu beinist fyrst og fremst að meintum brotum gegn málshraðareglu stjórnsýsluréttar þá bendir hún eins á málshraðareglu barnalaga, en hún beinist að dómstólum.
Eva reiknar með að þegar áðurnefnt forsjármál sé loks komið með niðurstöðu í héraðsdómi verði því áfrýjað til Landsréttar og þá taki við enn ein biðin, líklega 6-8 mánuðir. Er því kannski eðlilegt að Eva velti því fyrir sér hvort að allt að 40 mánaða bið sé eðlileg í forsjárdeilu, en um er að ræða rúmlega þrjú ár. Barn verður sjálfráða 18 ára gamalt svo þrjú ár eru tæp 17 prósent af æsku þess. Þrjú ár eru 30 prósent af grunnskólagöngu og 100 prósent af framhaldsskólagöngu. Þrjú ár eru langur tími þegar lífið er enn rétt að hefjast.