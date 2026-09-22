Diljá Mist skikkuð í hvíld eftir umferðaróhapp – Getur varla snúið höfðinu

Greint var frá því í gær að Diljá Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, væri komin í veikindaleyfi frá störfum á Alþingi.
Jafnframt var greint frá því að Diljá væri að jafna sig eftir árekstur sem hún lenti í á dögunum. Í færslu á Facebook-síðu sinni í morgun þakkar Diljá fyrir þau fallegu skilaboð sem hún hefur fengið síðan hún lenti í slysinu.
„Ég er sem betur fer ekki alvarlega slösuð eftir umferðaróhapp, en háls- og bakmeiðsl geta reynt sérstaklega á okkur mígrenisjúklinga,” segir Diljá og bætir við að hún hafi verið skikkuð í smá hvíld og sjúkraþjálfun með það að markmiði að geta snúið höfðinu meira en 15 gráður.
Júlíus Viggó Ólafsson tekur sæti á Alþingi í fjarveru Diljár og sér hann fram á að vera út þessa viku.