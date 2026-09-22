Birta kærði þekktan mann fyrir kynferðisbrot: „Einstakling sem er mikið þekktur sem góður strákur“

Birta Blanco segir frá samskiptum við þekktan mann sem hún síðar kærði fyrir kynferðisbrot. Hún hefur áður rætt málið að einhverju leyti opinberlega en ekki nafngreint manninn. Í viðtali í hlaðvarpinu Karlmennskan lýsir hún aðdragandanum, því sem hún segir hafa gerst, kæruferlinu og því hvernig það hefur verið að fylgjast með manninum halda áfram í opinberu lífi.
„Ég kærði einstakling sem er mikið þekktur sem góður strákur,“ segir Birta. Hún segir að hún hafi kynnst manninum í gegnum stefnumótaapp. Hann hafi vitað af starfi hennar á Onlyfans og lýst áhuga á að vinna með henni. Þau hafi þó verið búin að ákveða fyrirfram að hittast en aðeins til að eiga samtal. „Ég og hann vorum búin að ákveða það saman að þetta væri bara spjall. Bara spjall.“
Birta fór heim til hans og segir að maðurinn hafi greinilega haft meira en samtal í huga. „Við erum að spjalla. Erum heima hjá honum. Og ég tek eftir að hann fer að vera pínu svona, þú veist, ég náttúrulega þekki þetta orðið frekar vel. En hann fer að vera, þú veist, ég sé bara að hann er búinn að ákveða að ætla að gera eitthvað.“ Hún segir að við þær aðstæður hafi hún fyrst og fremst reynt að halda sér öruggri. „Til þess að halda mér öruggri þá leyfi ég því eiginlega bara að gerast.“
Birta segir að hún hafi gert manninum það skýrt að hún vildi ekki kynferðisleg samskipti. „Ég náttúrulega segi að ég vilji þetta ekki, en þá er hann basically bara kominn úr buxunum.“ Hún lýsir því að hann: „lætur mig totta sig, fær það yfir mig og ég segi: ‚Má ég fara í sturtu?‘“
„Það sem gerðist gerðist í alvörunni“
Aðspurð segir Birta að maðurinn hafni alfarið lýsingum hennar. „Hann neitar alveg mjög sterklega. Það sterklega að það er bara komin bók.“
Birta lagði síðar fram kæru. Hún segir að önnur kona hafi einnig kært sama mann. „Ég kærði með öðrum stelpum. Þetta var ekki bara ég. Var nefnilega alls ekki bara ég.“ Hún segist hafa haft lítið af sönnunargögnum í sínu máli og skilji þess vegna að hennar mál hafi verið fellt niður. „Ég veit að í mínu tilfelli þá var ég því miður með ógeðslega lítið af sönnunargögnum þannig ég skil af hverju mitt var fellt niður.“
Það breyti þó engu um hennar upplifun. „Það sem að gerðist gerðist í alvörunni, sama hvort að þið viljið trúa því eða ekki.“
Birta lýsir því einnig hversu erfitt hafi verið að hlusta á fólk í kringum sig tala vel um manninn eftir að hún hafði lagt fram kæru.„Eftir þessa kæru að þá ekki nóg með það að þurfa að bíða, þá þurfti ég að hlusta á fólk sem að ég treysti á og þekkti vel segja einmitt hvað þessi maður er góður strákur.“
Birta rifjar meðal annars upp þegar hún var í sundi eftir að málið hafði orðið opinbert. „Það voru gamlir karlar í lauginni sem að fóru að tala um þetta eftir að hann náttúrulega opinberaði þetta sjálfur.“ Að hennar sögn voru mennirnir greinilega hliðhollir honum.„Ég sat bara þarna. Ég gat ekki sagt neitt og ég var bara: „Ég þarf að fara upp úr.”
Missti trú á réttarkerfinu
Birta segir reynsluna af kæruferlinu hafa haft djúp áhrif á traust hennar til réttarkerfisins.
„Mér finnst það bara ömurlegt.“
Hún segir upplifun sína ekki aðeins byggja á eigin máli heldur einnig reynslu annarra kvenna sem hún þekkir. „Ég sá það ekki bara hjá mínu máli heldur þekki ég svo ótrúlega margar aðrar sem að hafa kært eitthvað.“
Hún segist eiga erfitt með að skilja hvernig mörg mál enda.„Ég náttúrulega skil þetta ekki neitt sko. Mér finnst þetta mjög skrítið og bara hálf fáránlegt að þetta sé búið að ganga svona svo lengi. Ég hef bara enga trú á réttarkerfinu, ekki einu sinni pínulitla.“
Og þegar hún er spurð hvernig henni líði með niðurstöðuna og reynsluna af kerfinu svarar hún: „Ömurlega. Ég veit að ég mun aldrei kæra neitt annað.“