Ákærðir fyrir að koma til Íslands

Tveir karlmenn, annar frá Georgíu en hinn frá Albaníu hafa verið ákærðir fyrir brot gegn lögum um útlendinga með því að snúa aftur til landsins þrátt fyrir endurkomubann. Annar þeirra er einnig ákærður fyrir sams konar brot gegn endurkomubanni grískra stjórnvalda. Annar mannanna dvaldi hér á landi án dvalarleyfis í um 2 vikur, áður en hann var handtekinn, en óvíst er hversu lengi hinn gerði það en það gæti verið meira en eitt ár.
Ákærur gegn báðum mönnunum eru birtar í Lögbirtingablaðinu.
Albaninn er ákærður yrir brot gegn lögum um útlendinga með því að hafa, 21. janúar 2024, komið til Íslands með óþekktu farþegaflugi og með því brotið gegn ákvörðun Útlendingastofnunar, frá 15. desember 2022, um brottvísun frá landinu og endurkomubann til Schengen-svæðisins fram til 20. apríl 2025. Ákvörðunin var birt manninum 04. janúar 2023.
Albanski maðurinn er einnig ákærður fyrir að brjóta gegn ákvörðun yfirvalda Grikklands um brottvísun hans frá landinu og endurkomubanns til Schengen-svæðisins frá 15. september 2023 til 13. september 2028.
Segir enn fremur í ákærunni að með með þessu broti sínu hafi maðurinn dvalið í heimildarleysi hér á landi án áritana og dvalarleyfis fram til 2. febrúar 2024 þegar lögregla handtók hann utandyra við fjölbýlishús í Grafarholti í Reykjavík. Maðurinn dvaldi því hérlendis í heimildarleysi í um 2 vikur áður en hann var handtekinn.
Óþekkt
Georgíumaðurinn er ekki eingöngu ákærður fyrir brot gegn lögum um útlendinga heldur einnig fyrir þjófnað í verslun Hagkaupa í Spönginni, í febrúar 2024, en verðmæti þýfisins var um 4.000 krónur.
Hann er síðan ákærður fyrir brot gegn lögum um útlendinga með því að hafa á óþekktum tíma eftir 3. desember 2022 komið til Íslands með óþekktu farþegaflugi og með því brotið gegn ákvörðun Útlendingastofnunar, frá 12. maí 2022, sem var birt manninum daginn eftir, um brottvísun frá landinu og endurkomubann til Schengen-svæðisins til 3. desember 2024. Segir í ákærunni að með þessu hafi maðurinn dvalið í heimildarleysi hér á landi án áritana og dvalarleyfis fram 1. febrúar 2024 þegar lögregla handtók hann vegna áðurnefnds þjófnaðar í verslun Hagkaupa í Spönginni. Það er því mögulegt að maðurinn hafi dvalið hér á landi án þess að hafa leyfi til þess í meira en eitt ár
Mál mannanna verða tekin fyrir á sama degi i næsta mánuði í Héraðsdómi Reykjavíkur. Mæti þeir ekki má búast við að það verði metið sem ígildi játninga og að þeir hljóti dóma.