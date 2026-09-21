Uppákoma á Kaffistofu Samhjálpar – Öskrað „God bless Israel“ og „Free Palestine“

Uppákoma varð á Kaffistofu Samhjálpar við Hátún í Reykjavík í dag. Eins og sést í myndbandi sem deilt var á samfélagsmiðlum var stuðningsmanni Ísraels vikið út með illu.
Í um hálfrar mínútu myndbandi sem deilt var á samfélagsmiðla mátti sá uppákomu í Kaffistofu Samhjálpar, undir rampi Fíladelfíukirkjunnar við Hátún í Reykjavík. Miðað við myndefnið má ætla að uppákoman snúist að einhverju leyti um málefni Ísrael og Palestínu.
Starfsfólk Samhjálpar vildi ekkert tjá sig um málið. En ljóst er að fullorðnum karlmanni var vikið af kaffistofunni í dag.
Myndbandið hefst inni á kaffistofunni þar sem maðurinn er að deila við starfsfólk og aðra gesti. Ekki er vitað um þjóðerni mannsins en hann er með gyðingahúfu og óklippta lokka við bartana eins og margir strangtrúaðir gyðingar hafa.
Á ensku kallar hann: „God bless Israel“ en einn gesturinn kallar á móti „Free Palestine.“
Starfsfólkið skipar honum að yfirgefa stofuna sem hann gerir en heldur áfram að kalla stuðningsorð Ísraels fyrir utan og steita hnefann út í loftið. Þar mæta honum tveir aðrir menn og starfsfólk kaffistofunnar stendur álengdar.
Annar mannanna ýtir við hinum brottrekna sem virðist skyrpa til baka. En eftir það róaðist andrúmsloftið aðeins. Endar málið með því að hinn brottrekni gekk í burtu eftir orðaskipti við starfsmann Samhjálpar.