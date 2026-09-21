Thelma er reglulega spurð hvort móðir hennar þekki hana: „Hún þekkir mig með hjartanu“

Thelma Jónsdóttir segir frá samskiptum sínum við móður sína og þeirri reynslu að vera aðstandandi einstaklings sem er með alzheimer í grein sinni. Í dag 21. september er alþjóðlegur dagur Alzheimer og er Thelma fræðslustjóri Heilahjálpar, samtaka um heilabilun (áður Alzheimersamtökin).
Móðir Thelmu greindist með sjúkdóminn árið 2021. Segir Thelma að hún geti spólað nokkuð mörg ár aftur í tímann og áttað sig á einkennum hans. Móðir hennar er langt gengin með heilabilun og hefur verið á hjúkrunarheimili í rúm þrjú ár.
„Ég er reglulega spurð að því hvort mamma þekki mig. Eitthvað sem aðstandendur einstaklinga með langt gengna heilabilun þekkja ef til vill flestir. Ég svara ávallt: „Já, hún þekkir mig með hjartanu. Hún veit að ég er einhver sem henni þykir vænt um og þykir gott að umgangast. Þessi staðreynd og hugsun hefur hjálpað mér mikið í minni sorg. Hún þekkir mig bara á aðeins annan hátt en áður. Þó hún kalli mig ekki mínu rétta nafni eða átti sig stundum ekki á því að ég sé dóttir hennar þá veit hún að ég er einhver sem stend henni nærri.“
Hlutverk aðstandanda flókið og erfitt
Thelma segir hlutverk aðstandanda oft á tíðum geta verið flókið og erfitt og hún hafi í gegnum árin upplifað margar ólíkar tilfinningar, svo sem sorg, reiði, depurð og söknuð.
„Samviskubitið lætur líka reglulega á sér kræla, til dæmis að geta ekki farið til hennar nógu oft. Ég er samt orðin nokkuð góð í því að eiga með henni góðar og notalegar stundir. Hætt að vera með hnút í maganum á leiðinni til hennar, ekki vitandi hvað bíði mín, þar sem ég kann orðið ansi mörg trix í samskiptum okkar.“
Það sem fékk Thelmu til að skrifa greinina var spurning sem hún fékk nýlega: „Kemur hún stundum til baka, dettur hún inn?“
Thelma segir móður sína alveg í sínum heimi. „Ég þarf að fara inn í hennar heim í stað þess að reyna að fá hana inn í minn, eitthvað sem hún getur ekki sökum sinna veikinda.
Hún talar oftast út í eitt, allt frekar samhengislaust og býr líka til fullt af nýjum orðum. Ég tek samt bara þátt í hennar spjalli, þó ég skilji það ekki endilega, spila með. Þá er líka mikilvægt að muna að samvera er svo margt meira en samtal. Við hlustum saman á tónlist, syngjum, borðum súkkulaði, ég dekra við hana og geri hana fína. Ég nýt þess að vera góð við hana og eiga með henni stund. Stundum er hún eitthvað öfugsnúin og þá tek ég gjarnan upp símann, kveiki á Snapchat og set einhverja fyndna filtera á okkur mæðgur. Þá hlæjum við saman og ég fer frá henni glöð í hjarta eftir skemmtilega stund og hún er líka glöð, þó hún muni ekki hvað við vorum að gera.“
Finna enn tilfinningar
Thelma segir mikilvægt að muna að einstaklingar með langt gengna heilabilun sem geta illa tjáð sig eða gert sig skiljanlega finna samt enn tilfinningar. „Mamma verður glöð, hlær og brosir. Stundum er hún líka reið eða döpur. Það renna sem dæmi oft tár ef við hlustum á lag sem henni þykir fallegt. Munum að þau njóta nærverunnar þó þau geti ekki alltaf sýnt að þau geri það.“
Thelmu finnst mikilvægt að minna á móður sína og sýna að það sé hægt að eiga notalegar stundir með veikum einstaklingum eins og henni. „Þegar ég er í heimsókn tek ég því gjarnan fallega mynd sem fangar stemmninguna í heimsókninni og birti á mínum samfélagsmiðlum (í story). Ég minni þannig á mömmu en kem líka með hugmyndir að samverustundum. Þá eru þessar myndir einnig góðar minningar sem ég ylja mér gjarnan við.“