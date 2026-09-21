Svarar loks fyrir sig og lætur Sólveigu Önnu heyra það - „Hún virðist voða reið yfir þessu“

Gauti B. Eggertsson hagfræðiprófessor hefur svarað umdeildum ummælum Sólveigar Önnu Jónsdóttur formanns Eflingar í hans garð. Sólveig Anna var ekki síst við ummæli hans að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst síðastliðinn. Verkalýðsleiðtoginn líkti framgöngu Gauta og bróður hans Dags B., alþingismanns, við BDSM-blæti og sagði að þeir væru best geymdir á vagni í Gleðigöngunni. Gauti furðar sig á reiði Sólveigar Önnu í hans garð og segir að hann myndi fúslega taka þátt í Gleðigöngunni.
Gauti hefur nú snúið aftur til Bandaríkjanna eftir nokkra dvöl á Íslandi en hann segist ekki hafa dvalið jafn lengi hérlendis síðustu 30 árin. Eins og kunnugt er beitti hann sér mjög fyrir því að já yrði ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni um aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið.
Gauti B. Eggertsson
Gauti skrifar ítarlegan Facebook-pistil þar sem hann gerir upp framlag sitt til baráttu já-liða og viðureignina við nei-hreyfinguna.
Setur hann baráttuna í samhengi við hina sígildu vísindaskáldsögu Douglas Adams A Hitchhiker´s Guide to the Galaxy, sem fjallar um þegar jörðinni er rutt úr vegi til að rýma fyrir hraðbraut í gegnum geiminn:
„Ef ég er einhver í bókinni er ég líklega baðsloppsmaðurinn Arthur, sem lagðist í blauta drulluna fyrir framan jarðýtuna. Í minni sögu er jarðýtan hins vegar stútfull af peningum og með hjörð launaðra starfsmanna skríkjandi á toppnum: „Áfram Ísland!“ Sem betur fer stendur ekki til að ryðja Íslandi úr vegi fyrir hraðbraut. Krónan með sína ofurvexti verður enn á sínum stað, fiskurinn syndir og fólk borgar 73,5 prósentum meira fyrir það sem það kaupir en fólk að meðaltali í ESB.“
Rangt
Gauti segist hafa gert meira af því en hann hafi upphaflega ætlað sér að svara fullyrðingum samtakanna Áfram Ísland sem hann segir hafa einkennst af villlandi framsetningu eða hreinlega röngum upplýsingum.
Vísar hann sérstaklega til mjög ítarlegrar greiningar sinnar á greiningu Konráðs Guðjónssonar, hagfræðings, en þeir tveir deildu oft opinberlega í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar:
„Bullið var svo mikið að leiðréttingin tók allt of langan tíma til að skipta nokkru einasta máli. Fyrir mér er þessi ritgerð, sem ábyggilega verður að eilífu ólesin, fallegt minnismerki um þessa kosningabaráttu og einhvers konar bautasteinn. Ég mæli til dæmis með því að fréttamenn renni yfir meginniðurstöðurnar til að læra betur að meta hvernig maður á að greina frá tölum sem byggjast á aðkeyptri greiningu hagsmunaaðila.“
Sólveig Anna
Gauti endar síðan pistilinn á því að víkja að ummælum Sólveigar Önnu Jónsdóttu, formanns Eflingar, í hans garð.
Fyrr í mánuðinum var Sólveig Anna gestur í hlaðvarpinu Komið gott. Þar ræddi hún meðal annars framgöngu Gauta og bróður hans Dags B. Eggertssonar, alþingismanns.
Þeir bræður beittu sér báðir fyrir málstað já-sinna en Sólveig Anna tók virkan þátt í baráttu samtakanna Áfram Ísland sem vildi segja nei.
Í Komið gott sagði Sólveig Anna meðal annars að Dagur hafi mætt í umræðuna eins og hann væri „dominatrixa“ með litlu svipuna sína á lofti til að flengja með og tala um meiri aga á vinnumarkaði. Hann og Gauti hafi komið fram í umræðunni sem einn maður.
„Þeir eru greinilega mjög gefnir fyrir að refsa þessir bræður.“
Í hlaðvarpinu var þessi meinta refsigleði bræðranna sett í samhengi við BDSM-hneigð og blæti. Síðar var talað um harða orðræðu úr röðum fólks sem kallar sig krata eða skilgreinir sig aðeins til vinstri frá miðjunni og þá sagði Sólveig Anna að það væri mikið af hnefahöggum, svipum og ögrun í orðræðunni.
„Það er greinilega mikil svona ofbeldisdýrkun í gangi hjá vissum krötum og miðjuvinstra fólki“.
Sagði Sólveig Anna að best væri fyrir þá bræður að finna þessari hneigð sinni farveg í Gleðigöngunni.
Sólveig Anna hlaut töluverða gagnrýni fyrir þessi ummæli sín.
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Sólveig Anna svaraði hins vegar fullum hálsi og sagðist augljóslega hafa verið að grínast en kippti sér ekki mikið upp við það að einhverjir hefðu móðgast.
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WTF
Gauti segist nokkuð forviða:
„Ofbeldi mitt á að vera þetta: Ég sagði í viðtali á kosninganótt að það yrði að „draga þetta fólk til ábyrgðar fyrir orð sín“. Þar átti ég við þá sem héldu fram bersýnilegum lygum í kosningabaráttunni, til dæmis að aðild þýddi herskyldu. Og ábyrgðin felst auðvitað ekki í dómstólum eða refsingum, heldur í því sem alltaf er átt við með ábyrgð í lýðræðislegri umræðu: að fólk þurfi að svara fyrir orð sín. Svo geta aðrir, umbjóðendur viðkomandi eða kjósendur í næstu kosningum, dregið viðeigandi ályktanir. Það er allt og sumt.“
Gauti nefndi engin nöfn í þessu viðtali, sem var við Heimildina, en Sólveig Anna tók þau til sín og sagði að í þeim hefðu falist hótanir:
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Gauti segist aldrei hafa skrifað um, hitt eða talað við Sólveigu Önnu:
„En hún virðist voða reið yfir þessu og tekur þessu af einhverjum ástæðum sem persónulegri árás á sjálfa sig og vin minn Stefán Pálsson! Refsingin sem hún og þáttastjórnendur fundu handa okkur bræðrum, með skríkjum og miklum hlátrasköllum, var að setja okkur upp á pall í næstu Gleðigöngu. Planið var sem sagt að safna svo miklum peningum inn á reikning Sólveigar, til að borga okkur, að við gætum ekki hafnað.“
„Ehhh. WTF?!“
WTF er eins og glöggir lesendur vita skammstöfun fyrir ákveðið orðatiltæki á ensku.
Gleðigangan
Gauti segist telja að Dagur hafi aldrei misst úr Gleðigöngu en sjálfur hafi hann aðeins komist einu sinni enda sé hann oftast ekki á landinu þegar Gleðigangan fer fram. Gauti segist hins vegar alveg til í að taka þátt:
„Hverjum dettur eiginlega í hug að það sé pínlegt að standa uppi á palli í Gleðigöngunni í pökkuðum miðbænum og dúndurstemningu? Það eina sem er pínlegt í þessari sögu er að einhverjum skuli detta í hug að það sé refsing.Sólveig Anna getur því sparað sér fjársöfnunina. Ef mér yrði boðinn sá heiður að standa á palli í Gleðigöngunni mæti ég ókeypis.“
Gauti vill hins vegar að lokum leiðrétta endursögn Sólveigar Önnu á orðum hans í áðurnefndu viðtali við Heimildina:
„Sólveig endursegir orð mín aftur og aftur á þann veg að ég vilji draga fólk til ábyrgðar „fyrir að vera honum ekki sammála“. Nei. Fyrir orð sín. Ekki fyrir skoðanir sínar og ekki fyrir atkvæði sitt. Fólk á að bera ábyrgð á beinum lygum og afvegaleiðingu, engu öðru. Að aðild þýði herskyldu er ekki skoðun. Lygar eru ekki skoðanir.“
Gauti tekur ekki undir með sumum skoðanasystkinum sínum um að ógilda eigi atkvæðagreiðsluna vegna allra hinna röngu upplýsinga sem nei-sinnar hafi haldið á lofti:
„Meirihluti þjóðarinnar kaus nei og skuldar engum neitt fyrir það, og úrslitin standa. Ef kosningar væru dæmdar ógildar í hvert sinn sem einhver færi með fleipur í aðdraganda þeirra sæti varla neinn á Alþingi, og sumir flokkar hreinsuðust út með öllu.“