Slagur á milli tveggja öldunga um sólbekk endaði með skelfingu – Annar lifði ekki af

Slagsmál á milli tveggja eldri borgara á grískri baðströnd endaði með því að annar þeirra lést. Mennirnir slógust um sólbekk.
Gríska blaðið Ta Nea greinir frá þessum harmleik sem átti sér stað á Vouliagmeni baðströndinni, skammt frá höfuðborginni Aþenu, um klukkan 10:00 í gærmorgun, sunnudaginn 20. september.
Hneig niður eftir högg
Eldri maðurinn, 82 ára að aldri, mætti á ströndina og byrjaði að leita að sólbekk sem var ekki nóg af á ströndinni. Ekki leið á löngu þar til hann byrjaði að rífast við annan eldri mann, 76 ára að aldri, um sólbekk. Mennirnir þekktust ekki.
Var mönnunum svo heitt í hamsi að rifrildið braust út í líkamleg slagsmál. Enduðu slagsmálin með því að yngri maðurinn sló þann eldri einu bylmingshöggi og í kjölfarið fékk hinn eldri hjartaáfall og hneig niður.
Aðrir baðstrandargestir voru byrjaðir að skipta sér af og þegar eldri maðurinn hneig niður mátti heyra hávær öskur. Var hringt á lögreglu og sjúkralið sem kom og reyndi að endurlífga eldri manninn en án árangurs. Hann var fluttur á Asklepieion sjúkrahúsið í bænum Voula, sunnan við Aþenu, þar sem hann var úrskurðaður látinn um klukkutíma seinna.
Lögregla hóf rannsókn á málinu og tók skýrslur af mýmörgum vitnum á ströndinni.
„Það ríkti algjör ringulreið. Ég hafði aldrei heyrt konu öskra svona hátt áður. Það heyrðist alla leið yfir á hinn enda strandarinnar,“ sagði eitt vitnið við gríska fjölmiðla. „Við sáum þau berja mann – annan mann – og konu berja hann, og síðan sáum við þau veita honum hjartahnoð. Og allt þetta út af sólbekk og stól.“
Eldri maðurinn hafi veitt ungri konu kinnhest
Annað vitni sagði að skortur á sólbekkjum myndi oft valda kurri á milli fólks á Vouliagmeni ströndinni. En aldrei hefði kergjan brotist út með þessum hætti og valdið þessum afleiðingum. „Við höfum aldrei séð neitt þessu líkt áður,“ sagði hann.
Enn eitt vitnið sagði að rifrildið hafi brotist út í slagsmál þegar eldri maðurinn hafi veitt 21 árs gamalli konu, sem var í fylgd með þeim 76 ára, kinnhest.
Lögreglan handtók bæði hinn 76 ára mann og ungu konuna sem var með honum. Konunni var sleppt en maðurinn hefur verið ákærður fyrir líkamsárás sem hafi valdið alvarlegum áverkum.
Vilja ósnortnar strendur
Vouliagmeni er ekki eina ströndin í Grikklandi þar sem strandargestir hafa lent í deilum út af sólbekkjum. Ferðamannastraumurinn hefur aukist mikið í landinu að undanförnu og algengt er að fyrirtæki komi fyrir sólbekkjum í óleyfi til að hagnast eða komi fyrir fleiri bekkjum en leyft er. En yfirvöld vilja halda sumum ströndum ósnortnum en ekki þöktum af sólbekkjum, með háværri tónlist og sjóíþróttum.
Undanfarin þrjú ár hafa yfirvöld reynt að koma í veg fyrir þetta og meðal annars notað dróna til að fylgjast með sem og að taka við kvörtunum frá strandargestum sem eru á móti allt of mörgum sólbekkjum.