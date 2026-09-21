Sigmar farinn í veikindaleyfi

Valdimar Breiðfjörð Birgisson varaþingmaður mun taka sæti á Alþingi í dag í fjarveru Sigmars Guðmundssonar, þingflokksformanns Viðreisnar.
Í frétt Vísis kemur fram að Sigmar sé kominn í veikindaleyfi, en hann hefur verið fjarverandi í upphafi þingvetrar. María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, staðfestir þetta við Vísi og segir óvíst hvenær Sigmar kemur til baka. Hún verður þingflokksformaður Viðreisnar í fjarveru Sigmars.
Valdimar hefur áður tekið sæti á Alþingi sem varaþingmaður Suðvesturkjördæmis, fyrst í apríl á síðasta ári.