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DV
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Sigmar farinn í veikindaleyfi

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Mánudaginn 21. september 2026 12:28
Sigmar Guðmundsson Mynd: Heiða Helgadóttir

Valdimar Breiðfjörð Birgisson varaþingmaður mun taka sæti á Alþingi í dag í fjarveru Sigmars Guðmundssonar, þingflokksformanns Viðreisnar.

Í frétt Vísis kemur fram að Sigmar sé kominn í veikindaleyfi, en hann hefur verið fjarverandi í upphafi þingvetrar. María Rut Kristinsdóttir, þingmaður Viðreisnar, staðfestir þetta við Vísi og segir óvíst hvenær Sigmar kemur til baka. Hún verður þingflokksformaður Viðreisnar í fjarveru Sigmars.

Valdimar hefur áður tekið sæti á Alþingi sem varaþingmaður Suðvesturkjördæmis, fyrst í apríl á síðasta ári.


 

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