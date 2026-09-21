Rýfur þögnina í 60 Minutes: Fyrirgaf eiginkonu sinni eftir ólýsanlegan harmleik á heimili þeirra

Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist hafa fyrirgefið henni að hafa orðið þremur ungum börnum þeirra að bana. Hann lýsir jafnframt þeim skelfilega degi þegar hann fann börnin og segir yngsta son þeirra hafa látist í örmum sínum fjórum dögum síðar.
Patrick ræddi málið í fyrsta sjónvarpsviðtali sínu frá því að réttarhöldunum yfir Lindsay lauk án niðurstöðu fyrr í þessum mánuði. Viðtalið var sýnt í 60 Minutes á CBS í gær. AP fjallar um efni viðtalsins.
Lindsay kyrkti börnin þrjú á heimili fjölskyldunnar í Massachusetts 24. janúar 2023 áður en hún reyndi að svipta sig lífi. Ekki var deilt um verknaðinn fyrir dómi heldur snerist málið fyrst og fremst um hvort hún bæri refsiábyrgð og væri sakhæf.
Ellefu af tólf kviðdómendum töldu að sýkna ætti Lindsay af refsiábyrgð þar sem hún hefði glímt við alvarlegan geðsjúkdóm þegar hún varð börnunum að bana. Einn kviðdómari var á öðru máli og tók undir málflutning saksóknara um að hún hefði vitað hvað hún var að gera. Réttarhöldin voru því dæmd ógild þann 4. September síðastliðinn.
Patrick lýsir því í viðtalinu hvernig hann fann börnin, Coru, fimm ára, Dawson, tveggja ára, og Callan, átta mánaða, í kjallara heimilisins. Callan var enn á lífi og lést ekki fyrr en fjórum dögum síðar.
Patrick hélt á syni sínum þegar hann lést. Á meðan Callan lá í örmum hans skrifaði hann með annarri hendi minningarorð um Coru og Dawson. Á þessum sama tíma segist hann einnig hafa fyrirgefið Lindsay.
„Ég sá fyrirsagnir þar sem hún var kölluð „morðóð móðir“ og „skrímsli sem myrti börnin sín“ en ekkert af því var rétt,“ sagði Patrick. „Ég trúði því að geðsjúkdómurinn hennar hefði valdið þessu.“
Hann segir missinn og réttarhöldin hafa tekið gríðarlegan toll og viðurkennir að hafa glímt við sjálfsvígshugsanir.
„Það var tímabil þar sem ég hélt að ég myndi ekki lifa það að verða 35 ára og mér var fullkomlega sama um það.“
Patrick fékk einnig kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum og upptaka af símtali hans við neyðarlínuna var spiluð fyrir kviðdómendur. Þar mátti heyra hann grátandi og í mikilli geðshræringu eftir að hafa fundið börnin.
Hann gagnrýnir jafnframt samsæriskenningar sem hafa farið á flug um málið á samfélagsmiðlum, þar á meðal órökstuddar fullyrðingar um að hann hafi sjálfur tengst dauða barnanna.
„Þetta skaðar minningu barnanna minna gríðarlega. Þetta dregur athyglina frá því sem raunverulega skiptir máli hér, sem er geðheilsa á meðgöngu og eftir fæðingu.“
Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.