Rithöfundar varaðir við

Borgarbókasafn Reykjavíkur varar við því að óprúttnir aðilar hafi sent út pósta í nafni starfsmanns safnsins til að reyna að hafa fé út úr félagsmönnum í Rithöfundasambandi Íslands.
Í morgun greindi DV frá því að ein þeirra sem hefði fengið slíkan póst væri Una Margrét Jónsdóttir dagskrárgerðarkona og rithöfundur.
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Í fréttatilkynningu frá Borgarbókasafninu segir að undanfarið hafi óprúttnir aðilar sent tölvupósta í nafni starfsmanns Borgarbókasafnsins á félagsmenn Rithöfundasambandsins með það fyrir augum að hafa af þeim fé.
Borgarbókasafnið vilji koma því skýrt á framfæri að póstarnir séu ekki sendir af viðkomandi starfsmanni og tengist safninu ekki á nokkurn hátt. Starfsfólk sendi aldrei frá sér tölvupósta nema úr netfangi með endingunni @reykjavik.is og fari aldrei fram á greiðslu frá rithöfundum eða öðrum aðilum vegna þátttöku í verkefnum á vegum safnsins.
Borgarbókasafnið ítrekar að lokum að það vari við þessum póstum..