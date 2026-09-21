Ríkisskattstjóri beitti reynda embættismenn órétti

Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu fyrir helgi að Snorri Olsen ríkisskattstjóri hefði ekki farið að lögum þegar hann lagði niður þrjú embætti á tollgæslusviði Skattsins. Umræddir þrír embættismenn voru allir reyndir í starfi en eftir þessa ákvörðun ríkisskattstjóra létu þeir allir af störfum. Hins vegar voru aðrir starfsmenn ráðnir í stað þeirra en þá í stöðu tollvarða. Beinir umboðsmaður því til ríkisskattstjóra að rétta hlut þremenninganna.
Embættismennirnir þrír gegndu allir embætti aðalvarðstjóra. Embættin voru lögð niður árið 2024 og var það rökstutt með vísan til breytingar á skipulagi innan tollgæslunnar sem meðal annars væri gerð í hagræðingarskyni.
Þremenningarnir kvörtuðu í kjölfarið til umboðsmanns Alþingis meðal annars á þeim grundvelli að ákvörðun ríkisskattstjóra um að leggja niður embættin og málsmeðferð í tengslum við niðurlagninguna hafi brotið gegn reglum stjórnsýsluréttar, einkum meðalhófs- og rannsóknarreglu.
Ekki hafi verið metið hvort kraftar þeirra þriggja gætu nýst í öðrum störfum eða verkefnum innan tollgæslusviðs. Þá hefði ákvörðunin byggst á ómálefnalegum sjónarmiðum, enda hafi embættismönnum, sem hafi með áralangri þjónustu unnið sér inn tiltekin réttindi og launakjör, verið skipt út fyrir reynsluminni embættismenn í því skyni að lækka launakostnað.
Hagræðing
Upphaf málsins má rekja til þess að í fjárlögum fyrir árið 2024 var gerð krafa á Skattinn að hagrætt yrði í rekstrinum fyrir 260 milljónir króna, þar af 126 milljónir á launalið.
Í kjölfarið var ráðist í heildstæða yfirferð á starfseminni til að kanna hvernig hægt væri að mæta aðhaldskröfunni. Lagt var til leggja niður sjö embætti tollvarða, þar á meðal þau þrjú embætti sem þremenningarnar gegndu, en þeir störfuðu á Keflavíkurflugvelli, og gert var ráð fyrir að ráða í staðinn fimm almenna tollverði.
Aðeins kom hins vegar til þess að þrjú embætti væru lögð niður en hin fjögur stóðu eftir óhögguð. Þremenningarnir voru einu embættismennirnir sem létu af störfum vegna skipulagsbreytinga á tollgæslusviði.
Eftir að þremenningunum var tilkynnt um að embættin yrðu lögð niður var auglýst eftir tollvörðum. Einn þremenninganna sótti um en hlaut ekki skipun.
Ábyrgð
Umboðsmaður leitaði nánari skýringa hjá ríkisskattstjóra eftir að þremenningarnir lögðu fram kvörtun sína.
Í svörum ríkisskattstjóra kom m.a. fram að ákvörðuninni hafi verið ætlað að stuðla að lækkun launakostnaðar, einfalda skipulag og auka skilvirkni. Upp hefðu komið tilvik þar sem stjórnunarábyrgð hefði verið óskýr auk þess sem aðalvarðstjórarnir hefðu í reynd allir sinnt verkefnum sem falli samkvæmt reglugerð um starfsheiti tollvarða, undir verkefni tollsérfræðinga og tollvarða. Því hefðu hinir þrír umræddu aðalvarðstjórar sinnt störfum sem kröfðust ekki þeirra háu launa sem þeir höfðu, miðað við verðmæti verkefnanna sem þeir sinntu.
Ekki hægt
Vildi ríkisskattstjóri einnig meina að ekki hefði verið mögulegt að beita vægari úrræðum eins og að færa þremenningana til í starfi. Sú tilfærsla hefði að hans sögn ekki skilað hagræðingu og enföldun á skipulagi. Þar að auki hafi ekki verið til staðar nein verkefni fyrir þremenningana sem samræmdust verkefnum aðalvarðstjóra. Það hafi heldur ekki verið hægt að færa þremenningana í embætti tollsérfræðinga enda væru þau embætti lægra sett og lægra launuð.
Í áliti umboðsmanns segir að ekki séu forsendur fyrir því að gera athugasemd við það mat ríkisskattstjóra að niðurlagning þessara þriggja embætta aðalvarðstjóra hafi verið nauðsynleg og í þágu málefnalegra markmiða.
Hins vegar þurfi að liggja fyrir, áður en ráðist sé í aðgerðir sem hafi í för með sér starfslok embættismanna, að þær séu í reynd til þess fallnar að ná settum markmiðum um sparnað í rekstri, eftir atvikum yfir tiltekið tímabil. Rannsókn málsins þurfi því að leiða í ljós með nokkuð óyggjandi hætti hver fjárhagsleg áhrif hagræðingaraðgerðanna verði.
Umboðsmaður segir að miðað við gögn málsins hafi rannsókn málsins, að því er varðaði hvort og þá hversu miklum sparnaði hagræðingaraðgerðirnar kæmu til með að skila, virst eingöngu hafa tekið mið af launakostnaði og launatengdum gjöldum í eitt ár vegna þeirra embætta sem lagt var til að leggja niður. Við útreikningana hafi hins vegar ekki verið tekið tillit til þess að þremenningarnir ættu allir rétt á biðlaunum í 12 mánuði frá og með niðurlagningu embættanna.
Það liggi heldur ekki fyrir hver kostnaðurinn var við að ráða þá tollverði sem ráðnir voru til að taka við verkefnum aðalvarðstjóranna. Vafi leiki því á hvenær og yfir höfuð hvort þær aðgerðir sem ríkisskattstjóri réðst í og beindust að embættismönnunum þremur væru til þess fallnar að ná settum markmiðum Skattsins um sparnað í launakostnaði.
Umboðsmaður telur að þar af leiðandi hafi rannsókn málsins að þessu leyti verið háð annmörkum og málsmeðferðin því brotið í bága við stjórnsýslulög.
Mismunun
Hvað varðar þann möguleika að færa þremenningana til í starfi, sem eins og áður segir ríkisskattstjóri taldi ekki mögulegt, segir umboðsmaður að miðað við gögn málsins þá verði að telja að verkefni tollsérfræðinga kunni að hafa að miklu leyti falið í sér sömu starfsskyldur og þremenningarnir sinntu sem aðalvarðstjórar.
Telur umboðsmaður að ríkisskattstjóri hefði átt að kanna hvort þremenningarnir hefðu hugsanlega verið tilbúnir til að taka við lægra launuðum og lægra settum embættum tollsérfræðinga. Það hafi ekki verið gert og að því leyti hafi málsmeðferðin ekki samræmst rannsóknarreglu stjórnsýslulaga.
Umboðsmaður minnir líka á að starfsfólk sem unnið hafi um langt skeið hjá sömu ríkisstofnun njóti betri launakjara heldur en yngra starfsfólk með lægri starfsaldur sem sinni sömu verkefnum. Í flestum tilvikum sé eðlilegt og rétt að eldra og reynslumeira starfsfólk njóti betri launakjara en þau sem hafi lægri starfsaldur. Ef ákvörðun um lausn embættismanns úr fyrrnefnda hópnum byggist eingöngu á því sjónarmiði að laun viðkomandi séu of há, og að unnt sé að skipa ódýrari starfskraft í staðinn til þess að sinna sömu verkefnum, geti í slíku falist bein eða eftir atvikum óbein mismunun á grundvelli aldurs.
Umboðsmaður er þó ekki tilbúinn til að kveða nánar upp úr með hvort þremenningunum hafi verið mismunað á grundvelli aldurs þeirra þar sem ekki hefur verið lögð fram kæra til kærunefndar jafnréttismála.
Varhugur
Umboðsmaður segir að lokum að stjórnvöld verði almennt að gjalda varhug við því að „skipta út“ embættismönnum eða öðrum starfsmönnum með háan starfsaldur eingöngu með vísan til sjónarmiða um lægri launakostnað nýrra starfsmanna. Að öðrum kosti sé hætt við því að gengið sé of nærri sjónarmiðunum að baki meginreglunni um að ávallt beri að ráða hæfasta einstaklinginn í opinbert starf.
Þegar ákveðið sé að leggja niður tiltekið embætti eða starf í hagræðingarskyni hvíli þannig eftir sem áður sú skylda á stjórnvaldinu að meta hæfni viðkomandi til að gegna störfum eða embættum sem séu laus innan stofnunarinnar eða sem til standi að koma á fót.
Niðurstaða umboðsmanns Alþingis er því sú að ríkisskattstjóri hafi við niðurlagningu embætta þeirra ekki lagt fullnægjandi grundvöll að starfslokum þremenninganna. Málsmeðferðin hafi því ekki verið í samræmi við stjórnsýslulög.
Umboðsmaður beinir þeim tilmælum til ríkisskattstjóra að embættið leiti leiða til að rétta hlut þremenninganna. Að öðru leyti verði það að vera dómstóla að meta réttaráhrif annmarka á meðferð ríkisskattstjóra á málum þeirra, kjósi þeir að fara þá leið.