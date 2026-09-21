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Reyndu að smygla kílói af ketamíni í póstsendingu

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 21. september 2026 13:30
Mynd: DV/Maggi gnúsari

Þrír karlmenn á fertugsaldri, sem bera erlend nöfn en eru með íslenska kennitölu, hafa verið ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnabrot. 

Þeim er gefið að sök að hafa staðið í sameiningu að innflutningi á 963,62 g af ketamíni með 84-86% styrkleika. Söluverðmæti efnanna er á bilinu 15 til 20 milljónir króna. 

Efnin voru falin í póstsendingu sem póstlögð var frá Englandi og skráð á mann til heimilis að Súðarvogi í Reykjavík. Tollgæslan fann fíkninefnin þann 25. mars 2025 og afhenti þau lögreglunni. Lögreglan kom fyrir gerviefnum í sendingunni ásamt eftirfarar- og hlustunarbúnaði, og kom sendingunni fyrir í póstboxi DHL að Holtagörðum. 

Hinir ákærðu skipulögðu verknaðinn með samskiptum í gegnum samskiptaforritin Signal og Zangi en lögreglan hleraði þau samskipti. 

Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness og fyrirtaka verður á morgun, þriðjudag.

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