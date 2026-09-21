Reyndu að smygla kílói af ketamíni í póstsendingu

Þrír karlmenn á fertugsaldri, sem bera erlend nöfn en eru með íslenska kennitölu, hafa verið ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnabrot.
Þeim er gefið að sök að hafa staðið í sameiningu að innflutningi á 963,62 g af ketamíni með 84-86% styrkleika. Söluverðmæti efnanna er á bilinu 15 til 20 milljónir króna.
Efnin voru falin í póstsendingu sem póstlögð var frá Englandi og skráð á mann til heimilis að Súðarvogi í Reykjavík. Tollgæslan fann fíkninefnin þann 25. mars 2025 og afhenti þau lögreglunni. Lögreglan kom fyrir gerviefnum í sendingunni ásamt eftirfarar- og hlustunarbúnaði, og kom sendingunni fyrir í póstboxi DHL að Holtagörðum.
Hinir ákærðu skipulögðu verknaðinn með samskiptum í gegnum samskiptaforritin Signal og Zangi en lögreglan hleraði þau samskipti.
Málið er rekið fyrir Héraðsdómi Reykjaness og fyrirtaka verður á morgun, þriðjudag.