Paul Watson segist ekki treysta Íslendingum, Dönum eða Grænlendingum – Segir Kristján Loftsson „þrjóskan gamlan mann“

Paul Watson segist ekki treysta Íslendingum, Dönum eða Grænlendingum til þess að framselja sig ekki til Japan þar sem hann er eftirlýstur. Watson vill fá skipið Bandero aftur og heitir því að halda aðgerðum gegn hvalveiðum Kristjáns Loftssonar áfram.
Í nýju viðtali við brimbretta tímaritið Surfer ræðir hvalfriðunarsinninn Paul Watson um handtökuna sína í Grænlandi, aðgerðir íslensku lögreglunnar gegn skipi hans Bandero og framtíð baráttu hans gegn hvalveiðum.
„Ég fer ekki til Japans, en allt annað veldur mér nú minni áhyggjum – ég treysti ekki Íslendingum, Dönum eða Grænlendingum,“ segir Watson.
Watson var mánuðum saman í haldi grænlensku lögreglunnar árið 2025 að kröfu japanskra yfirvalda sem vildu Watson framseldan. Watson var hins vegar sleppt á grundvelli þess að handtökuskipunin var sögð pólitísk.
Japanir reyna og reyna
Watson greinir hins vegar frá því að Japanir hafi ekki gefist upp á að handsama hann. Eftir að honum var sleppt úr varðhaldi fór hann til Brasilíu til að halda fyrirlestur. Þá reyndu Japanir aftur að þrýsta á yfirvöld til að handtaka og framselja Watson en forsetinn Lula da Silva hafnaði því.
Watson stýrði en tók ekki sjálfur þátt í aðgerðunum á Bandero við Íslandsstrendur í sumar af áhyggjum af handtöku og framsali til Japan. En hann stýrði aðgerðunum úr fjarska sem lauk með því að Landhelgisgæslan tók skipið eftir rimmu þess við íslenskan hvalveiðibát í lok júlí.
Segir aðgerðir Íslendinga ólöglegar
Farbanni hefur verið aflétt af Bandero, sem siglir undir fána Panama, en skipið er enn kyrrsett því að Hvalur hf. telur sig eiga skaðabótakröfu á hendur eiganda skipsins. Er skipinu haldið sem tryggingu en málið verður líklega tekið fyrir í nóvember næstkomandi. Áhöfnin er öll komin úr landi.
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„Þeir gerðu upptækar fartölvur okkar, síma og myndavélar án dómsúrskurðar og yfirheyrðu áhöfnina án þess að lögmenn væru viðstaddir,“ segir Watson. „Við fengum strax til liðs við okkur lögmann og í ljós kom að þeir höfðu brotið ýmis lög við þessar aðgerðir. Áhöfninni var vísað úr landi án þess að ákæra væri gefin út, en skipið var kyrrsett – og (Kristján) Loftsson höfðaði einkamál vegna þeirra hvala sem hann náði ekki að veiða sökum afskipta okkar. Skipið er enn kyrrsett á Íslandi.“
„Þrjóskur gamall maður“
Í viðtalinu er Watson mjög harðorður í garð Kristjáns eins og svo oft áður.
„Hann drepur ekki einu sinni þessa hvali í hagnaðarskyni, hann tapar einni til tveimur milljónum dollara á ári á þessu,“ segir Watson. „Enginn markaður er fyrir afurðirnar, kjötið liggur óselt í vöruhúsum þar sem Japanar vilja ekki kaupa það. Hann hefur reynt ýmis fáránleg ráð til að koma því í verð – til dæmis bjór með hvalaeistum handa ferðamönnum og járnbætiefni úr hvalalýsi sem ætluð voru Afríkubúum með járnskort í fæðu. Eins og fólk, sem hefur ekki efni á mat, muni kaupa járntöflur.“
Watson bendir á að Kristján sé orðinn 82 ára og hafi verið hvalveiðimaður allt sitt líf eins og faðir hans.
„Hann er bara þrjóskur gamall maður, eins konar nútíma kafteinn Ahab. Fyrri ríkisstjórn veitti honum fimm ára leyfi til að veiða 150 hvali. Við teljum að aðgerðir okkar hafi komið í veg fyrir að helmingur þeirra væri drepinn,“ segir Watson.
Skipið skiptir ekki öllu máli
Watson segist ætla að berjast fyrir að fá Bandero til baka en það skipti samt ekki öllu máli. Eitt skip sé ekki ómissandi fyrir baráttuna. Hafi skipt mestu máli að enginn úr áhöfninni hafi slasast við þessar aðgerðir en áhöfnin setji sig í hættu í aðgerðum sem þessum.
„Baráttunni lýkur aldrei,“ segir hann að lokum.