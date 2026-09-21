Óttast næstu skref Rússa: Gætu látið reyna á NATO innan fárra mánaða

Yfirmenn evrópskra leyniþjónustustofnana vara við því að Rússar kunni á næstu mánuðum að láta reyna á viðbrögð NATO. Þar gæti verið um að ræða dróna- eða eldflaugaárásir, skemmdarverk, ögranir eða jafnvel takmarkaða innrás á landsvæði bandalagsins.
Michal Koudelka, yfirmaður tékknesku öryggisþjónustunnar BIS, segir mögulegt að Rússar kunni brátt að ganga lengra en hingað til í svokölluðu skuggastríði sínu gegn Evrópu.
Í samtali við The Guardian sagði Koudelka að næsta skref gæti meðal annars falist í takmarkaðri innrás á landsvæði NATO-ríkis sem á landamæri að Rússlandi.
Slíkar aðgerðir, ásamt ögrunum undir fölsku flaggi og umfangsmiklum áróðursherferðum, gætu að hans sögn hafist innan „mánaða, ekki ára“.
Árásir undir þröskuldi hefðbundins hernaðar
Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, hefur einnig varað við því að mat leyniþjónustustofnana bendi til þess að Rússar kunni að gera dróna- eða eldflaugaárásir á landsvæði NATO á næstu mánuðum.
Tusk sagði hugsanlegt að Rússar myndu halda því fram að slíkar árásir væru slys. Markmiðið væri að veikja samstöðu innan NATO og sannfæra aðildarríkin um að 5. grein Atlantshafssáttmálans, um að árás á eitt ríki jafngildi árás á þau öll, væri meira í orði en á borði.
Áhyggjurnar tengjast auknum umsvifum Rússa í Evrópu frá því að allsherjarinnrásin í Úkraínu hófst árið 2022. Rússar hafa verið sakaðir um að standa á bak við svokallaðar fjölþáttaárásir sem hafa ekki náð þeim þröskuldi að teljast hefðbundinn hernaður.
Þar er meðal annars um að ræða netárásir, skemmdarverk, drónaflug nærri mikilvægum innviðum og óheimilt flug inn í lofthelgi ríkja. Evrópskir embættismenn telja að slík starfsemi hafi færst í aukana að undanförnu.
Reyna að grafa undan stuðningi við Úkraínu
Koudelka segir aðferð Rússa ganga út á að auka spennu til þess að draga úr stuðningi Evrópuríkja við Úkraínu.
„Þeir telja að ef þeir magna spennuna nægilega mikið muni Evrópuríki ákveða að hætta stuðningi við Úkraínu,“ sagði hann.
Normunds Mežviets, yfirmaður lettnesku öryggisþjónustunnar VDD, tekur þó varfærnari afstöðu. Hann segir skýr merki um að Rússar séu að auka afskipti sín og aðgerðir í Evrópu en tekur fram að stofnun hans sjái ekki vísbendingar um yfirvofandi árás.
„Það er enn opin spurning hvort þeir séu með beinar og ákveðnar áætlanir eða hvort þetta sé einfaldlega hluti af almennum tilraunum þeirra til að dreifa ótta og óvissu í vestrænum samfélögum,“ sagði Mežviets.
Thomas Nilsson, yfirmaður sænsku herleyniþjónustunnar og öryggisþjónustunnar, segir hins vegar að þróunin geti tekið alvarlega stefnu ef árásir fara að ógna mannslífum eða mikilvægum innviðum.
Yfirmenn leyniþjónustustofnananna þriggja telja allir líklegt að svokallað skuggastríð Rússa í Evrópu muni færast í aukana á næstu mánuðum.