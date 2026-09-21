Notuðu Borgarbókasafnið til að reyna að svindla á rithöfundi

Óprúttnir aðilar reyndu að nýta sér Borgarbókasafn Reykjavíkur til að svíkja fé út úr Unu Margréti Jónsdóttur dagskrárgerðarkonu á Rás 1, fræðikonu og rithöfundi. Segir Una Margrét að um nokkuð sannfærandi aðila hafi verið að ræða í fyrstu en síðan hafi farið að renna á hana tvær grímur.
Una Margrét greinir frá málinu í Facebook-færslu.
Una Margrét rifjar upp að hún og fleiri rithöfundar hafi í sumar fengið falspósta sem virtust vera frá erlendri stofnun. Nú hafi hún hins vegar fengið tölvupósta sem var undirritaður með nafni tiltekins starfsmanns Borgarbókasafnsins:
„Ég fékk tvo svona pósta í gær og gætti mín ekki undir eins á fyrri tölvupóstinum. Ég las hann hratt og hann virtist fjalla um það að leshópur á vegum Borgarbókasafnsins undir heitinu „Lesum og spjöllum“ vildi taka fyrir bók mína „Gullöld revíunnar“. „Værir þú opin fyrir stuttu samtali?““
Una Margrét segir að fyrri pósturinn hafi í fyrstu virst sannfærandi. Hann hafi komið frá netfangi með endinguna gmail.com og í ljósi þess að margir Íslendingar nota slík netföng taldi hún að raunverulega kæmi pósturinn frá viðkomandi starfsmanni á Borgarbókasafninu. Hafi hún því svarað að bragði að hún væri tilbúin að hitta leshópinn og spjalla um bókina.
Svindla
Þegar næsti póstur kom varð Unu Margréti hins vegar strax ljóst að brögð væru í tafli.
„Nú kom í ljós að rithöfundurinn átti að borga (það hefði nú verið meira vit í því að ég hefði fengið borgað fyrir að koma og ræða við leshópinn).“
Unu Margréti var boðið upp á að greiða mismikið í evrum eftir því hversu margir yrðu í leshópnum. Greiða átti 20 evrur fyrir hvern lesanda og hægt var að hafa minnst 10 í hóp en mest 50.
Una Margrét segist síðan hafa skoðað betur netfangið þaðan sem póstarnir komu og séð að nokkuð var um stafsetningarvillur í því:
„Það er ljóst að svindlararnir frá því í sumar gefast ekki upp heldur halda áfram að herja á íslenska rithöfunda og nota nú íslensk nöfn til þess að koma aftan að þeim. Ég er líka búin að sjá að „Lesum og spjöllum“ er raunverulegt verkefni hjá Borgarbókasafninu, en snýst um það að æfa útlendinga sem flust hafa hingað til lands í íslensku. Þvílíkt og annað eins! Það er eins og þessi svindlhópur sérhæfi sig í því að hafa peninga út úr rithöfundum.“
Í athugasemdum við færslu Unu greina fleiri rithöfundar frá því að þeim hafi borist svikapóstar þar sem nöfn fólks sem tengist bókasöfnum, vefsíðum sem fjalla um bækur o.s.frv eru misnotuð í annarlegum tilgangi.