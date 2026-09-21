Maður á Vesturlandi ákærður fyrir að reyna að bana sambýliskonu sinni

Héraðssaksóknari hefur ákært mann fyrir tilraun til manndráps og stórfellt brot í nánu sambandi, gagnvart sambýliskonu sinni, á heimili þeirra á Vesturlandi.
Ýmsar upplýsingar eru afmáðar úr þeirri útgáfu af ákæru málsins sem DV hefur undir höndum en árásin er sögð hafa verið framin á heimili fólksins að nóttu til. Segir í ákæru að maðurinn hafi slegið konuna ítrekað í andlitið með krepptum hnefa, rifið í hár hennar, setið klofvega yfir henni og haldið um vit hennar og háls, þannig að hún átti erfitt með andardrátt. Hann hafi gripið um háls hennar með báðum höndum og þrengt að öndunarvegi hennar í drjúga stund, með þeim afleiðingum að konan hætti að geta andað og meðvitund hennar skertist.
Konan hlaut áverka af árásinni, blæðingar og sár. Í ákæru er ákærði sagður hafa ógnað á alvarlegan hátt lífi, heilsu og velferð hennar.
Fyrir hönd konunnar er gerð krafa um miskabætur að fjárhæð 2,5 milljónir króna.
Aðalmeðferð verður í málinu við Héraðsdóm Vesturlands þann 23. september næstkomandi.