Ísraelskur þingmaður segir alþjóðalög ekki gilda um gyðinga – „Við erum ekki eins og allir aðrir“

Þingmaður í ísraelska Likud flokknum segir alþjóðalög ekki binda Ísrael. Þau eigi ekki við um gyðinga sem séu hin útvalda þjóð.
Hanoch Milwidsky, þingmaður í Likud flokki forsætisráðherrans Benjamíns Netanyahu, segir að lög sem binda aðrar þjóðir eigi ekki við um Ísraelsmenn. Gyðingar séu útvaldir.
„Við erum ekki eins og allir aðrir, og þess vegna gilda ekki um okkur öll þau lög sem gilda um alla aðra,“ segir Milwidsky í myndbandi sem birtist á samfélagsmiðlum.
Segir hann gyðinga hina útvöldu þjóð sem séu æðri en aðrar. Þetta gefi þeim undanþágu frá því að fylgja alþjóðalögum sem aðrar þjóðir þurfi að fylgja.
„Gyðingaþjóðin fæðist sem æðri þjóð. Því að henni ber skylda til að skapa hér land kraftaverka og dyggða,“ hélt hann áfram.
Ummæli Milwidsky eru ekki sögð í tómi. Ísraelsmenn hafa verið harðlega gagnrýndir á undanförnum árum fyrir brot á alþjóðalögum, bæði af ýmsum ríkjum og alþjóðastofnunum.
Meðal brotanna eru árásir og svelti íbúa á Gaza, sem hefur verið lýst sem þjóðarmorði, og landtaka ísraelskra landnema á Vesturbakkanum og ofbeldi gegn Palestínumönnum þar. Þá hafa Ísraelsmenn innleitt dauðarefsingar sem gilda aðeins fyrir Palestínumenn. Einnig hafa Ísraelsmenn brotið alþjóðalög í innrásinni í suðurhluta Líbanon og suðurhluta Sýrlands.