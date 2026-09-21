Hafa samband
DV
Fréttir

Íslensk hljómsveit rænd í Frakklandi – Betur fór en á horfðist

Kristinn H. Guðnason
Mánudaginn 21. september 2026 17:30
Þungarokkssveitin Devine Defilement lenti í bífræfnum þjófum í borginni Lille í Frakklandi. Mynd/Facebook

Íslenska dauðarokkssveitin Devine Defilement greinir frá því að hafa lent í óprúttnum þjófi á tónleikaferðalagi þeirra um Evrópu. Var meðal annars nauðsynlegum búnaði þeirra stolið svo að túrinn var í hættu.

Devine Defilement eru nú á tónleikaferðalagi um Mið-Evrópu. En eftir tónleika sveitarinnar í frönsku borginni Lille á laugardag lenti sveitin í leiðindaatviki.

„Einhverjir rasshausar ákváðu í gærkvöldi að það væri góð hugmynd að brjótast inn í rútuna okkar og stela hljóðbúnaði og söluvarningnum,“ segir í tilkynningu sveitarinnar á samfélagsmiðlum.

Eðlilega hefði þetta sett túrinn úr skorðum en sveitin á sjö tónleika eftir, þeir næstu í kvöld í Prag. Sveitin segir hins vegar að þetta hafi reddast og hún muni stíga á stokk í tékknesku höfuðborginni eins og til stóð.

Þjófurinn stal hljóðbúnaði og söluvarningi úr hljómsveitarrútunni. Mynd/Facebook

„Því miður fyrir þjófana þá náði lögreglan í Lille þeim á innan við tveimur klukkustundum,“ segir í tilkynningunni. „Við fengum allt dótið okkar til baka og túrinn heldur áfram með örlítilli töf.“

Þetta hafi verið einna verst fyrir rútubílstjórann sem sé mjög þreyttur og í staðinn fyrir að eiga eitt kvöld í frí þá þurfi hann nú að stíma 12 tíma ferðalag til Prag.

„Svo gerið það sem hver kristinn maður myndi gera, komdu á tónleikana okkar og keyptu einhvern varning svo við getum boðið honum upp á ljúffengan tékkneskan bjór,“ segir að lokum.

 

Fleiri fréttir