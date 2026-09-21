Byrja aftur að reykja til að hætta að veipa – „Þetta er algjörlega galið“

Sígarettur voru lengi það sem fólk reyndi að losna við með því að færa sig yfir í rafrettur. Nú virðist þróunin í sumum tilvikum hafa snúist við og fólk er farið að grípa í sígarettur til að reyna að hætta að veipa.
Bloomberg fjallar um þessa óvenjulegu þróun og segir dæmi um að fólk telji jafnvel auðveldara að losna síðar við sígaretturnar. Reykingar séu óþægilegri, lyktin verri og reykingamenn þurfi oft að fara út til að fá sér sígarettu. Rafrettan sé hins vegar gjarnan alltaf við höndina og því auðvelt að veipa nánast stöðugt.
Þróunin vekur furðu sænska yfirlæknisins og nikótínrannsakandans Magnus Lundbäck.
„Þetta er algjörlega galið,“ segir hann í samtali við TV4.
Samkvæmt breskri rannsókn eru sígarettur næstalgengasta aðferðin sem fólk segist hafa prófað til að hætta að veipa, á eftir nikótínlyfjum á borð við plástra og tyggjó. Næstum fimmti hver rafrettunotandi sem reynt hafði að hætta sagðist hafa prófað að reykja sígarettur í staðinn.
Í könnun frá Nýja-Sjálandi kom jafnframt fram að 14 prósent þeirra sem höfðu byrjað að veipa til að hætta að reykja fóru aftur að reykja þegar þeir síðar reyndu að hætta að veipa.
Lundbäck segir þróunina sýna hversu erfitt getur verið að losna undan nikótínfíkn.
„Þetta sýnir einfaldlega hversu hræðileg nikótínfíknin er. Reykingar eru gríðarlega skaðlegar og það vitum við eftir áratuga rannsóknir. Sígarettur verða sjö til átta milljónum manna að bana á heimsvísu á hverju ári,“ segir hann.
Bloomberg bendir jafnframt á að ranghugmyndir um hlutfallslega skaðsemi sígarettna og rafretta kunni að eiga þátt í þróuninni. Nikótín er ávanabindandi og getur haft áhrif á hjarta- og æðakerfið, en stór hluti skaðans af hefðbundnum sígarettum stafar af bruna tóbaksins og þeim efnum sem myndast við hann. Rafrettur eru ekki skaðlausar en almennt taldar síður skaðlegar en hefðbundnar sígarettur.
Þá kann breytt viðhorf til reykinga að skipta máli. Bloomberg bendir á að sígarettur hafi orðið sýnilegri í poppmenningu og á samfélagsmiðlum á undanförnum misserum. Þannig hafi stjörnur á borð við Charli XCX, Dua Lipa og Jeremy Allen White til dæmis sést með reglulega með sígarettur. Þessi þróun virðist hafa náð einnig til Íslands.
Lundbäck varar einnig við því að þeir sem grípa til sígarettna til að hætta að veipa geti endað á að nota hvort tveggja.
„Það sem við höfum séð í rannsóknum okkar er að fólk sem reynir að nota rafrettur til að hætta að reykja endar oft á því að nota bæði rafrettur og venjulegar sígarettur og hoppar síðan fram og til baka á milli þeirra.“
Að skipta úr rafrettum yfir í hefðbundnar sígarettur sé því alls engin lausn.