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Blóðugt uppgjör hælisleitenda – Palestínumaður ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ

Ágúst Borgþór Sverrisson
Mánudaginn 21. september 2026 19:00
Frá Valhallarbraut. Mynd: Já.is

Rúmlega þrítugur palestínskur maður hefur verið ákærður fyrir annars vegar tilraun til manndráps og hins vegar sérstaklega hættulega líkamsárás vegna atvika sem áttu sér stað í úrræði fyrir hælisleitendur á Valhallarbraut í Reykjanesbæ, að nóttu þann 15. júní síðastliðinn.

Brotaþolar mannsins eru tveir, annar frá Palestínu og hinn frá Jórdaníu. RÚV greindi frá atvikinu í sumar og kom fram að ágreiningur hefði verið milli íbúa í úrræðinu. 

Stakk mann í bakið

Annars vegar stakk ákærði mann í bakið með egghvössu áhaldi. Er hann þar sagður hafa reynt að svipta brotaþolann lífi, en sá hlaut lífshættulegan stunguáverka sem gekk niður í brjósthol hans, með þeim afleiðingum að hann hlaut stórt loftbrjóst og blóðbrjóst sem þurfti með meðferð með brjóstholskera í skamma stund, segir í ákæru. 

Hins vegar er maðurinn ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás með því að hafa skorið annan mann þarna á staðnum með egghvössu áhaldi í vinstri upphandlegg, þannig að hann hlaut 20 cm langan skurð á vinstri upphandlegg sem sauma þurfti saman með 15 sporum. 

Krafinn um sex og hálfa milljón

Sá sem varð fyrir manndrápstilrauninni af hendi ákærða krefst fjögurra milljóna króna í miskabætur en sá sem varð fyrir hinni árásinni krefst 2,5 milljóna króna. 

Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 15. september síðastliðinn.

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