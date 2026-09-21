Blóðugt uppgjör hælisleitenda – Palestínumaður ákærður fyrir manndrápstilraun í Reykjanesbæ

Rúmlega þrítugur palestínskur maður hefur verið ákærður fyrir annars vegar tilraun til manndráps og hins vegar sérstaklega hættulega líkamsárás vegna atvika sem áttu sér stað í úrræði fyrir hælisleitendur á Valhallarbraut í Reykjanesbæ, að nóttu þann 15. júní síðastliðinn.
Brotaþolar mannsins eru tveir, annar frá Palestínu og hinn frá Jórdaníu. RÚV greindi frá atvikinu í sumar og kom fram að ágreiningur hefði verið milli íbúa í úrræðinu.
Stakk mann í bakið
Annars vegar stakk ákærði mann í bakið með egghvössu áhaldi. Er hann þar sagður hafa reynt að svipta brotaþolann lífi, en sá hlaut lífshættulegan stunguáverka sem gekk niður í brjósthol hans, með þeim afleiðingum að hann hlaut stórt loftbrjóst og blóðbrjóst sem þurfti með meðferð með brjóstholskera í skamma stund, segir í ákæru.
Hins vegar er maðurinn ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás með því að hafa skorið annan mann þarna á staðnum með egghvössu áhaldi í vinstri upphandlegg, þannig að hann hlaut 20 cm langan skurð á vinstri upphandlegg sem sauma þurfti saman með 15 sporum.
Krafinn um sex og hálfa milljón
Sá sem varð fyrir manndrápstilrauninni af hendi ákærða krefst fjögurra milljóna króna í miskabætur en sá sem varð fyrir hinni árásinni krefst 2,5 milljóna króna.
Málið var þingfest við Héraðsdóm Reykjaness þann 15. september síðastliðinn.