Bláa lónið kaupir 21 smáhýsi af BYKO til uppbyggingar í Þjórsárdal

Bláa Lónið og BYKO hafa undirritað kaupsamning um kaup á 21 smáhýsi frá BYKO. Húsin eru liður í mikilli uppbyggingu Bláa Lónsins í Þjórsárdal, en þar er um að ræða eina umfangsmestu fjárfestingu í íslenskri ferðaþjónustu.
Í fréttatilkynningu kemur fram að uppbyggingin í Þjórsárdal byggir á langtímasýn um aukið aðgengi að náttúru og sögu dalsins, með það að markmiði að gera hann að heildstæðum áfangastað, með virðingu fyrir sérstöðu svæðisins. Verkefnið nær meðal annars til Fjallabaðanna og hótelsins Mountain Retreat í Rauðukömbum, sem að hluta til verður grafið inn í fjallshlíðina, Gestastofu Þjórsárdals, auk smáhýsanna og tjaldsvæðis við Selhöfða. Gestastofan verður miðstöð fræðslu um náttúru og sögu Þjórsárdals, með gagnvirkri sýningu, upplýsingamiðstöð og veitingum.
Uppbyggingin mun skapa fjölbreytta möguleika til afþreyingar í Þjórsárdal og styrkja stöðu svæðisins sem áfangastaðar fyrir innlenda jafnt sem erlenda ferðamenn, allt frá gistingu í hágæða smáhýsum til fjallabaða, gönguferða og fræðslu um sögu og náttúru dalsins, sem meðal annars geymir Stöng, Háafoss, Hjálparfoss og Gjánna. Verkefnið er jafnframt í takt við áherslur á að dreifa ferðamönnum víðar um landið og lengja ferðamannatímabilið, og fellur vel að metnaði Skeiða- og Gnúpverjahrepps og stjórnvalda um öfluga uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu.
BYKO og Bláa Lónið hafa um langt árabil verið öflugir samstarfsaðilar. Fyrirtækin áttu í samstarfi við Blue Lagoon Retreat hótelið í Svartsengi, sem og í Kerlingarfjöllum og við breytingar á Fontana við Laugarvatn.
Nú er að hefjast nýr kafli í samstarfinu þar sem BYKO byggir 21 smáhýsi fyrir uppbygginguna í Þjórsárdal, en fyrirhugað er að húsin verði 40 þegar framkvæmdum lýkur.
Smáhýsin eru framleidd í verksmiðju BYKO í Lettlandi, og koma þau fullbúin til landsins með innréttingum, hreinlætisaðstöðu og öllum frágangi tilbúin til uppsetningar. Fjölbreytt úrval húsa verður í boði sem hentar ólíkum þörfum, hvort sem um er að ræða pör, fjölskyldur eða þá sem kjósa einfaldari gistingu í húsum með kojum.
„Við erum afar stolt og þakklát fyrir það traust sem okkur er sýnt með þátttöku okkar í þessari metnaðarfullu uppbyggingu í Þjórsárdal. Það er ánægjulegt að fá að leggja okkar af mörkum til svo spennandi verkefnis,“ segir Sigurður Brynjar Pálsson, forstjóri BYKO.
„Samstarf BYKO og Bláa Lónsins hefur verið afar farsælt og byggst á gagnkvæmu trausti, og það er sérstaklega ánægjulegt að sjá það þróast áfram með þessum hætti. Smáhýsin eru hönnuð með gæði, endingu og notagildi að leiðarljósi og við hjá BYKO erum afar stolt af því að þau verði hluti af þeirri einstöku upplifun sem bíður gesta á einum fallegasta stað landsins.“
BYKO er leiðandi fyrirtæki á byggingavörumarkaði á Íslandi með starfsemi um land allt. Fyrirtækið hefur um árabil framleitt og selt smáhýsi og önnur fullbúin hús frá systurfyrirtæki sínu í Lettlandi. Húsin eru sniðin að íslenskum aðstæðum og fjölbreyttum þörfum viðskiptavina, jafnt einstaklinga sem aðila í ferðaþjónustu.
„Við höfum frá upphafi lagt áherslu á metnað og fagmennsku í Þjórsárdal og þess vegna lá beinast við að vinna með BYKO. Húsin rísa í fallegu skóglendi við Sandá og styrkja vel fjölbreytt framboð gistingar í Þjórsárdal. Húsin munu marka upphaf starfsemi okkar í Þjórsárdal þegar þau opna sumarið 2027 þegar Fjallaböðin sjálf verða tilbúin 2028,“ segir Sigríður Margrét Oddsdóttir forstjóri Bláa Lónsins.
Bláa Lónið er eitt þekktasta og öflugasta ferðaþjónustufyrirtæki Íslands og hefur áratugum saman verið meðal vinsælustu áfangastaða ferðamanna sem heimsækja landið. Fyrirtækið hefur byggt upp öfluga og alþjóðlega þekkta ferðaþjónustu sem sameinar náttúruupplifun, heilsulind, hágæða þjónustu og nýsköpun, og er í dag eitt sterkasta vörumerki íslenskrar ferðaþjónustu.
Bláa Lónið hefur notið mikillar alþjóðlegrar viðurkenningar og er oft talið meðal helstu náttúruundra heims vegna einstakrar fegurðar, jarðsjávar og sérstaks umhverfis sem á sér fáar hliðstæður. Fyrir marga gesti er heimsókn í Bláa Lónið ómissandi hluti af Íslandsferð og tákn um þá einstöku náttúru sem landið hefur upp á að bjóða.