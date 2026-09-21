Beit sambýliskonuna í hökuna svo úr blæddi - Dómari kallaði skýringar mannsins fjarstæðukenndar

Karlmaður á þrítugsaldri hefur verið dæmdur í 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir líkamsárás, hótanir, brot gegn nálgunarbanni og brot í nánu sambandi.
Um var að ræða tvær líkamsárásir. Sú fyrri átti sér stað í maí árið 2024 en þá hafði ákærði verið úti að skemmta sér með þáverandi sambýliskonu sinni á skemmtistað í Reykjavík. Þar beit ákærði sambýliskonuna í hökuna þannig að henni blæddi og síðar sömu nótt hótaði hann henni frekari líkamsmeiðingum í símtali.
Seinni árásin, sem þótti mjög alvarleg, átti sér stað í júní sama ár á sameiginlegu heimili ákærða og sambýliskonunnar. Líkt og í fyrra skiptið höfðu þau verið úti að skemmta sér. Konan var sofnuð þegar ákærði vakti hana og var hann þá bálreiður. Konan skildi ekki hvers vegna það hafði fokið svona í hann. Hann veittist þá að henni með hrottalegu ofbeldi þar sem hann tók hana meðal annars ítrekað hálstaki, skellti höfði hennar í gólfið og sló hana víðs vegar um líkamann. Var það mat dómara að hér hefði verið um sérstaklega hættulega líkamsárás að ræða og brot í nánu sambandi.
Eftir að þetta átti sér stað var ákærði úrskurðaður í nálgunarbann gegn konunni sem hann var svo sakaður um að hafa brotið gegn með því að hringja í hana úr leyninúmeri.
Fjarstæðukenndar skýringar
Hvað fyrri árásina varðaði bar ákærði því við að þar hefði verið um eðlileg ástaratlot þeirra á milli að ræða. Þau hafi verið að kyssast og hann ætlað að narta krúttlega í hökuna á henni en óvart bitið of fast. Konan lýsti því þó svo að þau hefðu ekki verið að kyssast. Ákærði hefði bitið hana í einhverju pirringskasti. Tók konan fyrir að það hafi tíðkast í sambandi þeirra að bíta hvort annað.
Dómari gaf lítið fyrir skýringar mannsins og sagði þær fjarstæðukenndar.
„Með vísan til framangreinds og alvarleika atlögunnar er það mat dómsins að framburður ákærða um tildrög meintrar árásar sé ótrúverðugur og fjarstæðukenndur,“ segir í dómnum.
Seinni árásin átti sér stað tæpum mánuði síðar. Lýsti konan því að hún og ákærði hefðu farið saman í útskriftarveislu og þaðan niður í bæ. Hún hafi farið á undan ákærða heim. Hann hafi svo komið heim ölvaður og ósáttur við að hafa verið skilinn eftir í bænum. Hafi hann svo ráðist á hana og ofsinn verið slíkur að konan upplifði sig í lífshættu. Þegar ákærði hefði loksins hætt hafi hann lagst upp í rúm og sofnað. Ákvað hún þá að lauma sér út og leitaði á bráðamóttöku þar sem hún óskaði eftir aðstoð lögreglu.
Þegar lögregla kom á vettvang sást mikið blóð t.d. á rúminu, veggjum og hurðarhúni. Konan var með glóðarauga, sprungna vör, áverka á kjálka og greinileg fingraför á hálsi ásamt fjölmörgum marblettum víða um líkamann.
Ákærði bar fyrir sig minnisleysi vegna ölvunar.
Allt frábært svo allt ömurlegt
Loks var það brot gegn nálgunarbanni en ákærða var gert að sök að hafa í fjórgang hringt í konuna í mars 2025 þrátt fyrir nálgunarbann. Vildi hann meina að hann hefði aðeins reynt að hringja þar sem brotaþoli hefði reynt að hringja í hann rúmri viku áður.
Dómari taldi það ekki réttlæta brot gegn nálgunarbanni að brotaþoli hefði reynt að setja sig í samband við ákærða enda hefði ákærða mátt vera ljóst að nálgunarbannið meinaði honum að setja sig í samband við konuna.
Lýsti brotaþoli sambandi hennar og ákærða svo að þau hefðu kynnst í gegnum vinnuna, orðið vinir og síðan byrjað að hittast. Fljótlega eftir að þau fóru að stinga saman nefjum hafi ákærði flutt inn til hennar. Sambandið hafi verið upp og niður. Einn daginn hafi allt verið frábært en þann næsta hafi allt verið ömurlegt. Ákærði hafi verið mjög afbrýðisamur og stjórnsamur. Hafi hann meðal annars viljað ráða því hvað hún hefðist við í frítíma sínum og vita um ferðir hennar.
Þarf ákærði að greiða konunni 1,7 milljónir í miskabætur og eins þarf hann að greiða rúmlega 3,1 milljón í lögmannskostnað og annan sakarkostnað.
Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.