Svavar Knútur fékk velgju yfir nýrri „íslenskri tónlist“ - Ástæðan er einföld

Tónlistarmaðurinn Svavar Knútur lýsir furðu sinni á því að fólk líki við gerrigreindartónlist. Vísar hann í því tilviki til myndbanda sem dreift hefur verið undanfarið af gervigreindartónlist undir nafninu VYRMA. Segir Svavar Knútur Netið dautt og spyr hvort sé í alvörunni markaður fyrir þennan tilgangslausa og falska viðbjóð.
„Kollegi sýndi mér instagram rás í gær þar sem AI slop „persóna“ „syngur“ á „íslensku“ einhvers konar „víkingapopp.“„Hún“ er með meir en 200.000 „fylgjendur“. (Afsakið gæsalappa farganið.),“ segir Svavar Knútur og heldur áfram:
„Eftir að ég náði mér af velgjunni yfir því hvað þetta var ógeðslega lélegt, vond íslenska, fáránlega slöpp meðalmennsku melódía, ömurlega klisjulegt og einhæft lúkk og auðvitað þessi hási, kléni, ofur autotunaði glansrispu tónn í röddinni, sagði kolleginn mér frá því að tengdamamma hefði sent þetta á hann með einhvers konar “vá hvað þetta er magnað flott!” skilaboðum.“
Svavar Knútur segir að svo margar hugsanir hafi farið af stað. Sú fyrsta hvort tengdamamman væri að reyna að losna við tengdasoninn?
„Önnur: í alvörunni, er fullorðin manneskja svona skyni skroppin að finnast þetta sálarlausa ógeð á einhvern hátt manni bjóðandi?
Þriðja: er í alvörunni markaður fyrir þennan ótrúlega tilgangslausa og falska viðbjóð? Ef svo er, þá skil ég fylgi Miðflokksins.“
Svavar Knútur segir í fjórða og síðasta lagi þetta sýna að internetið er dautt. „Þetta er búið. Bottar gera content fyrir botta sem læka og kommenta og fylgja bottarásum og skafa streymistekjur af manneskjum í síauknum mæli. Það er enginn að hlusta á 90% af efninu þarna úti. Þetta eru bara bottar.“