Patrick Clancy opnar sig eftir að fyrrverandi eiginkona hans drap þrjú börn þeirra - „Talar enn“ við látin börn sín

Patrick Clancy talar opinskátt um áfallið sem fylgdi því að þurfa að „lifa með afleiðingunum“ eftir að fyrrverandi eiginkona hans myrti þrjú börn þeirra, en telur að hann hafi gert sitt besta.
Clancy segir að hann þjáðist af hryllingi gjörða Lindsay Clancy „á hverjum degi“, í viðtali í 60 Minutes, sem sýnt verður í kvöld, þegar Ross Douthat, fréttaritari CBS, spurði hvort hann væri reiður út í sjálfan sig eða að hann hefði mistekist á einhvern hátt.
„Ég held að ég hafi gert mitt besta með það sem ég hafði á þeim tíma,“ sagði Clancy, sem er 38 ára. „Ég lifi með afleiðingunum. Ég lifi með þeim á hverjum degi.“
Lindsay Clancy kyrkti þrjú ung börn þeirra, Coru, fimm ára, Dawson, þriggja ára, og Callan, átta mánaða, í janúar 2023 í því sem verjandi hennar heldur fram að hafi verið í fæðingargeðrofskasti. Í kjölfarið reyndi hún að svipta sig lífi með því að stökkva út um glugga á annarri hæð. Hún lamaðist fyrir neðan mitti við fallið.
Lögmaður Clancy neitaði því ekki að hún hafi myrt börnin en sagði hana hafa þjáðst af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Lindsay sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Hún hafði ítrekað leitað sér aðstoðar og skömmu fyrir morðin fór hún sjálfviljug á geðdeild. Hún var útskrifuð þaðan nítján dögum áður en hún myrti börnin.
Mál hennar, sem vakti mikla athygli um öll Bandaríkin og víðar, endaði með 11 atkvæðum gegn 1 eftir að einn kviðdómandi neitaði að sýkna hana vegna geðveiki.
Patrick Clancy, sem tók afstöðu til málsins á fyrsta degi réttarhaldanna, býr nú í New York og hefur gift sig á ný. Í vitnastúkunni lýsti Clancy fyrrverandi eiginkonu sinni sem ástríkri móður og sagði frá því að hún hefði samið lög með börnunum og eldað fyrir þau sérstaka rétti eins og græn egg og skinku.
Í síðustu viku hefur viðtal 60 minutes verið kynnt með fjölda myndbrota, þar á meðal brot sem lýsa því hvernig Patrick Clancy kynntist núverandi eiginkonu sinni, Rachel Danis, og hvernig hann „talar enn“ við látin börn sín.
Danis birtist við hlið hans í viðtalinu og ver Patrick Clancy sem „óeigingjarnasta föðurinn og stuðningsríkasta makann“.
Ellefu kviðdómendur voru sammála um að Lindsay væri ekki sek vegna geðveiki, en einn þeirra, Michael Desronvil, taldi að Lindsay væri sek um morð.
Fyrr í vikunni gaf Desronvil út yfirlýsingu þar sem hann fullyrti að hann „hefði engar efasemdir“ og að „byggt á öllum efnislegum sönnunargögnum, lykilvitnum og því sem ákæruvaldið lagði fram, tel ég þetta nægjanleg sönnun fyrir því að hún (Clancy) vissi nákvæmlega hvað hún væri að gera og hvað hún ætlaði sér.“
Kviðdómur, sem skipaður var níu konum og þremur körlum, gaf þrisvar út að hann kæmist ekki að einróma niðurstöðu. Eftir sjö daga umræður lýsti dómarinn William Sullivan því yfir þann 4. september síðastliðinn að réttarhöldin væru ógild. Hann frestaði ákvörðun sinni í klukkustund til að gefa verjanda hennar tækifæri til að áfrýja úrskurðinum.
Lindsay Clancy á að koma aftur fyrir dóm 29. september, þegar saksóknarar munu líklega tilkynna hvort þeir muni taka málið upp aftur með sömu ákæru, breyta ákæru, semja um játningu eða fella málið niður alfarið.