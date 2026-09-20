Jóhannes Haukur birtir opið bréf til Ingu Sæland: „Ég bara get ekki sætt mig við þetta“

Leikarinn Jóhannes Haukur Jóhannesson greinir frá opinberu bréfi sínu til Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Í bréfinu mótmælir hann notkun apps við lestrarkennslu barna. Appið sem um ræðir, Læsir, sé ekkert annað en samfélagsmiðill í boði og á vegum hins opinbera á sama tíma og skaðsemi notkunar barna á samfélagsmiðlum verði sífellt augljósari.
„Jæja, ætli ég verði ekki að fara á pósthúsið á morgun. Maður er orðinn svo miðaldra að vera farinn að skrifa bréf til ráðherra. Ég er í hnepptri prjónapeysu með lesgleraugu og kaffibolla. Fullur af sjálfstrausti miðaldra karlmanns. Ég er ósigrandi. Inga Sæland fær þetta bréf á næstu dögum inn á borð til sín,“
segir Jóhannes Haukur í færslu á Facebook og birtir mynd af bréfinu.
„Ég bara get ekki sætt mig við þetta Læsir app. Ég lét það yfir mig ganga þegar skólinn gaf miðjubarninu mínu spjaldtölvu til að taka með heim og nota að vild. Ég hafði enga stjórn á þessu tæki. Það áttu að vera einhverjar takmarkanir á þessu en drengurinn var ekki lengi að finna leiðir framhjá því. Ég lét það slæda. Því miður. En ekki þetta. Nú vill hið opinbera að 10 ára dóttir mín noti samfélagsmiðil á þeirra vegum. Þið fáið ekki að taka af mér lestrarheftið!“
Í bréfinu skrifar Jóhannes Haukur að Læsir sé „lausn“ á einhverju sem var aldrei vandamál.
„Heimalestur barna hefur verið ósnortinn af app-væðingu þar til núna nýlega,“ segir Jóhannes Haukur sem segir skólann hafa gert þá kröfu fyrir rúmu ári að nemendur og forráðamenn notuðu Læsi. Segir hann að honum hafi litist illa á þetta og hann og kona hans prentað út lestrarskráningarblað fyrir níu ára dóttur þeirra líkt því og hún hafði áður fengið hjá skólanum. Hann segir það hafa verið hluta af lestrinum að dóttirin skilaði blaðinu vikulega til kennarans og fékk til baka með einhverri athugasemd. „Þetta var aldrei vandamál.“
Hann segir að dóttirin hafi síðan fundið fyrir því að allir voru með appið, hafi hún fengið þau skilaboð, beint og óbeint, frá samnemendum og kennurum.
„Við foreldrar hennar ákváðum að gefa eftir. Ekki vildum við jaðarsetja barnið. En þetta app er ekkert annað en samfélagsmiðill, það ber þess öll merki. Óheilbrigður samanburðurinn við aðra, endalausar skráningar og viðurkenningar. Allt varðandi þetta app finnst mér vera lausn á einhverju sem var og er ekki vandamál. Mér finnst það gera meira ógagn en gagn.“
Jóhannes Haukur segir að það sem glatist sé miklu merkilegra en einhver yfirsýn yfir afskaplega óáreiðanlegar tölulegar upplýsingar um heimalestur. Þegar hann hafi mótmælt við skólann var honum tjáð að appið væri svo góð og mikilvæg gagnaöflun.
„Mér finnst hreinlega galið að á meðan við erum sem samfélag búin að átta okkur á skaðsemi samfélagsmiðla fyrir ung börn (og sennilega fyrir fleiri), og séum jafnvel að fara að banna notkun barna á þeim, að þá séum við um leið að þröngva börnunum inn í samfélagsmiðil í boði ríkins.“
Hann segir sína tillögu einfalda: „Hætta notkun á Læsir appinu og taka aftur upp skráningu heimalesturs á pappír.“
Sitt sýnist hverjum við færslu Jóhannesar Hauks:
„Ég á ekki aukatekið orð... það er mál að linni. Stöðvum þessa öfugþróun!,“ segir rithöfundurinn Stefán Máni. „Flott hjá þér Jói minn. Það er mál að einhver rísi upp gegn þessari andskotans firringu,“ segir rithöfundurinn Guðmundur Brynjólfsson.
Rithöfundurinn Arndís Þórarinssdóttir tekur í sama streng og segir: „Vel gert ég er innilega sammála! Heimalesturinn var skjálaus stund sem barn og foreldri áttu saman, og mér fannst það ótrúlega mikil afturför þegar skólinn var að krefjast þess að síminn kæmi inn í hana. Meiri afturför, raunar, en ég átti von á. Prófaði að vísu ekki þetta app, en bara einhver Google docs skráning var furðulega miklu leiðinlegri en lestrarheftið var. Og eyddi, eins og þú segir, þessari beinu tengingu milli nemanda og kennara varðandi lesturinn sem varð til þegar krakkinn rétti kennara heftið. Þessi hagkvæmni bjó til fjarlægð.“
Heiðar Gunnarsson, starfsmaður sölu-og tækniteymis Reykjafells fagnar þessu framtaki hins vegar og segist ekki þola pappír: „Ég veit að þú lékst hellisbúann en sú sýning er á enda. Þú/þið eigið að nota þetta smáforrit og dóttir þín þarf aldrei að sjá það frekar en þið viljið. Ég tek þessu fagnandi þar sem ég þoli ekki pappír.“
Hvað er Læsir?
Á vefnum skolalausnir.is er Læsir sagt einfalt skráningarforrit fyrir heimalestur.
„Læsir veitir skólum faglega yfirsýn og sparar kennurum dýrmætan tíma
Við höfum hannað vettvang fyrir eitt mikilvægasta samstarfsverkefni heimila og skóla, heimalesturinn. Læsir auðveldar utanumhald, gefur kennurum rauntíma yfirsýn yfir lestrarvenjur og framfarir sinna nemenda. Stjórnendur fá jafnframt heildstæða innsýn í lestrarmenningu alls skólans, sem styður við faglega eftirfylgni. Okkar markmið er að auka skilvirkni í starfi kennara og efla fagmennsku svo meiri tími gefist í það sem skiptir máli, að hvetja, styðja og fagna lestrarárangri nemenda.“
Samkvæmt vefnum nota 97 skólar appið, 19622 nemendur og 26617 forráðamenn, auk 1740 kennara. Grunnskólar landsins árið 2025-2026 voru 177 og 46.725 nemendur stunduðu nám í grunnskólum haustið 2025. Það er því ljóst að appið er notað í 55% grunnskóla landsins.