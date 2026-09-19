Vara við milljarðatjóni á örfáum dögum og kalla eftir inngripi stjórnvalda

Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar lýsir þungum áhyggjum af skaðlegum áhrifum boðaðs ótímabundins verkfalls flugvirkja hjá Icelandair.
„Ferðaþjónustufyrirtæki um allt land hafa þegar fengið fjölda afbókana og fyrirspurna um niðurfellingu, endurgreiðslu og frestun ferða og neikvæð áhrif eru því þegar hafin. Alvarleg röskun á allri virðiskeðju atvinnugreinarinnar blasir við verði verkfallið að veruleika,“ segir í frétt á vef Samtaka ferðaþjónustunnar.
Fundi samninganefnda Icelandair og Flugvirkjafélags Íslands hjá ríkissáttasemjara bar ekki árangur í gær og stefnir því allt í ótímabundið verkfall þann 23. september næstkomandi.
Í samtali við Morgunblaðið í gær sagði Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari að ekki væru forsendur fyrir því að leggja fram miðlunartillögu í deilunni, en slík tillaga myndi leiða til frestunar verkfalls meðan atkvæðagreiðsla fer fram.
Á vef Samtaka ferðaþjónustunnar kemur fram að íslensk ferðaþjónusta og verðmætasköpun greinarinnar fyrir samfélagið byggi á öruggum og fyrirsjáanlegum flugsamgöngum.
„Þegar þeim er ógnað með verkfallsaðgerðum af þessu tagi eru afleiðingarnar ekki bundnar við deiluaðila heldur lenda þær á þúsundum ferðamanna og hundruðum fyrirtækja um allt land sem eiga enga aðkomu að deilunni. Tekjutapið getur hlaupið á milljörðum á örfáum dögum og tjónið á orðspori Íslands sem áreiðanlegs áfangastaðar getur varað mun lengur.“
Bent er á að ótímabundið verkfall sem lokar lífæð stærstu útflutningsgreinar landsins valdi samfélaginu öllu alvarlegu efnahagslegu tjóni. Slíkt tekjutap hafi ekki aðeins áhrif á fyrirtæki og starfsfólk í greininni heldur einnig á tekjur ríkissjóðs og þar með svigrúm samfélagsins til að standa undir opinberri þjónustu og öðrum sameiginlegum verkefnum.
„Stjórn SAF leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að boðað verkfall verði ekki að veruleika og að samningsaðilar leggi allt kapp á að ná samkomulagi áður en til þess kemur. Takist ekki samkomulag krefjast almannahagsmunir þess að stjórnvöld grípi inn í til að afstýra stórtjóni fyrir ferðaþjónustuna, atvinnulífið og íslenskt samfélag í heild.“