Valgerður óttast að starfsemi SÁÁ stöðvist: „Búið að stofna þessu í voða

Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá Vogi, hefur miklar áhyggjur af stöðunni hjá SÁÁ og segir mögulegt að yfirvöld grípi inn í starfsemina. Í versta falli gæti farið svo að skrúfað verði fyrir fjárveitingar með þeim afleiðingum að starfsemin stöðvist.
„Ég hef mjög miklar áhyggjur af stöðunni og það er hræðilega sorglegt að fólk skilji ekki hverju það er búið að stofna í voða. Ég held að yfirvöld geti á einhverjum tímapunkti gripið inn í,“ segir Valgerður í samtali við Morgunblaðið.
Aðspurð hvort mögulegt sé að skrúfað verði fyrir fjármagnið svarar hún: „Jú, það er mögulegt og ef það gerist mun það leiða til stöðvunar.“
Mikil ólga hefur verið innan SÁÁ eftir að framkvæmdastjórn samtakanna gerði starfslokasamning við forstjórann og réð nýja stjórnendur. Valgerður segir ákvörðunina hafa verið reiðarslag fyrir starfsfólk og að stjórnendur hafi varað við því að starfseminni væri stefnt í voða.
Hún segir meðferð SÁÁ vera á heimsmælikvarða en óttast að henni verði nú glutrað niður. Starfsfólk hafi lýst yfir vantrausti á framkvæmdastjórnina og sé mjög áhyggjufullt vegna stöðunnar.
Valgerður er sjálf í starfsleyfi til 1. desember og liggur ekki fyrir hvort hún snýr aftur til starfa á Vogi. Hún hefur þó að undanförnu aðstoðað nýjan framkvæmdastjóra lækninga við að koma sér inn í starfið og segist hafa tekið vakt í þrjá sólarhringa í vikunni til að „bjarga málum“.