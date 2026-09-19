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Þetta eru 10 bestu flugfélög heims – Nýtt félag á toppnum

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Laugardaginn 19. september 2026 16:59
Mynd/Pexels

Singapore Airlines hefur verið valið besta flugfélag heims árið 2026 samkvæmt árlegri úttekt Skytrax. Verðlaunin, sem gjarnan eru kölluð Óskarsverðlaun fluggeirans, voru afhent við hátíðlega athöfn í London í gær.

Þetta er í sjötta sinn sem Singapore Airlines hlýtur aðalverðlaunin í 25 ára sögu Skytrax. Félagið vermdi síðast toppsætið árið 2023 en tók það nú af Qatar Airways, sem sigraði í fyrra og hefur verið valið besta flugfélag heims níu sinnum á síðustu 15 árum.

Qatar Airways varð að þessu sinni í öðru sæti, Cathay Pacific Airways í því þriðja, All Nippon Airways í fjórða, Turkish Airlines í fimmta og Emirates í sjötta.

Athygli vekur að ekkert bandarískt flugfélag komst á lista yfir 20 bestu flugfélög heims. Air Canada, sem hafnaði í 17. sæti, var eina norður-ameríska félagið á listanum. British Airways, sem áður hefur unnið aðalverðlaunin, komst heldur ekki á topp 20.

Þá má geta þess að nafn Icelandair er ekki að finna á lista yfir bestu flugfélögin.

Singapore Airlines lét ekki þar við sitja heldur hlaut einnig verðlaun fyrir besta almenna farrýmið og besta matinn á almennu farrými. Verðlaunin byggjast á umfangsmikilli alþjóðlegri könnun Skytrax meðal flugfarþega.

Qatar Airways fékk verðlaun fyrir besta viðskiptafarrýmið, besta þráðlausa netið um borð og bestu setustofuna fyrir farþega á viðskiptafarrými. Air France þótti bjóða upp á besta fyrsta farrýmið og EVA Air besta úrvalsfarrýmið.

Úrvalsfarrými er á milli almenns farrýmis og viðskiptafarrýmis og býður yfirleitt upp á rýmri sæti, meira fótapláss og betri þjónustu. Þar fyrir ofan er viðskiptafarrými, þar sem sæti verða oft að flötum rúmum í langflugi, en fyrsta farrými er efsti flokkurinn og býður upp á mest rými, næði og þjónustu.

Fimm bestu lággjaldaflugfélög heims samkvæmt Skytrax eru AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings og Iberia Express.

Edward Plaisted, forstjóri Skytrax, segir að þrátt fyrir erfitt ár í fluggeiranum haldi upplifun farþega áfram að batna. Harðnandi samkeppni milli flugfélaga eigi þar stóran þátt.

Tíu bestu flugfélög heims 2026

  1. Singapore Airlines
  2. Qatar Airways
  3. Cathay Pacific Airways
  4. All Nippon Airways
  5. Turkish Airlines
  6. Emirates
  7. Air France
  8. Hainan Airlines
  9. Japan Airlines
  10. Korean Air

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