Þetta eru 10 bestu flugfélög heims – Nýtt félag á toppnum

Singapore Airlines hefur verið valið besta flugfélag heims árið 2026 samkvæmt árlegri úttekt Skytrax. Verðlaunin, sem gjarnan eru kölluð Óskarsverðlaun fluggeirans, voru afhent við hátíðlega athöfn í London í gær.
Þetta er í sjötta sinn sem Singapore Airlines hlýtur aðalverðlaunin í 25 ára sögu Skytrax. Félagið vermdi síðast toppsætið árið 2023 en tók það nú af Qatar Airways, sem sigraði í fyrra og hefur verið valið besta flugfélag heims níu sinnum á síðustu 15 árum.
Qatar Airways varð að þessu sinni í öðru sæti, Cathay Pacific Airways í því þriðja, All Nippon Airways í fjórða, Turkish Airlines í fimmta og Emirates í sjötta.
Athygli vekur að ekkert bandarískt flugfélag komst á lista yfir 20 bestu flugfélög heims. Air Canada, sem hafnaði í 17. sæti, var eina norður-ameríska félagið á listanum. British Airways, sem áður hefur unnið aðalverðlaunin, komst heldur ekki á topp 20.
Þá má geta þess að nafn Icelandair er ekki að finna á lista yfir bestu flugfélögin.
Singapore Airlines lét ekki þar við sitja heldur hlaut einnig verðlaun fyrir besta almenna farrýmið og besta matinn á almennu farrými. Verðlaunin byggjast á umfangsmikilli alþjóðlegri könnun Skytrax meðal flugfarþega.
Qatar Airways fékk verðlaun fyrir besta viðskiptafarrýmið, besta þráðlausa netið um borð og bestu setustofuna fyrir farþega á viðskiptafarrými. Air France þótti bjóða upp á besta fyrsta farrýmið og EVA Air besta úrvalsfarrýmið.
Úrvalsfarrými er á milli almenns farrýmis og viðskiptafarrýmis og býður yfirleitt upp á rýmri sæti, meira fótapláss og betri þjónustu. Þar fyrir ofan er viðskiptafarrými, þar sem sæti verða oft að flötum rúmum í langflugi, en fyrsta farrými er efsti flokkurinn og býður upp á mest rými, næði og þjónustu.
Fimm bestu lággjaldaflugfélög heims samkvæmt Skytrax eru AirAsia, Scoot, Vueling, Eurowings og Iberia Express.
Edward Plaisted, forstjóri Skytrax, segir að þrátt fyrir erfitt ár í fluggeiranum haldi upplifun farþega áfram að batna. Harðnandi samkeppni milli flugfélaga eigi þar stóran þátt.
Tíu bestu flugfélög heims 2026
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- Cathay Pacific Airways
- All Nippon Airways
- Turkish Airlines
- Emirates
- Air France
- Hainan Airlines
- Japan Airlines
- Korean Air