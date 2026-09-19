Stóð frammi fyrir skelfilegu vali á K2 – „Ég hefði aldrei átt að gera þetta“

Ný heimildarmynd varpar ljósi á eitt umdeildasta atvik fjallgöngusögunnar á síðari árum, þegar norska fjallgöngukonan Kristin Harila og félagar hennar fundu deyjandi burðarmann í um 8.200 metra hæð á K2 en héldu síðar áfram á tindinn.
Atvikið átti sér stað í júlí 2023 þegar Harila ætlaði að setja heimsmet með því að klífa 14 hæstu fjöll heims á aðeins 92 dögum.
Í heimildarmyndinni Savage Mountain, sem Sky framleiðir, má sjá áður óbirt myndefni af því þegar hópurinn kemur að pakistanska fjallgöngumanninum Muhammad Hassan í svartamyrkri. Hann hafði lent í slysi á flöskuhálsinum svokallaða, einum hættulegasta hluta K2.
Þar stóð hópurinn frammi fyrir skelfilegu vali. Harila og félagar hennar gátu hætt við förina á tindinn og reynt að koma Hassan niður fjallið – við aðstæður þar sem slík björgunaraðgerð var sjálf stórhættuleg – eða haldið áfram upp og skilið hann eftir.
Harila og félagar hennar segja að klukkustundum saman hafi verið reynt að bjarga Hassan við afar erfiðar og hættulegar aðstæður. Hann var illa búinn, án hanska og dúngalla og orðinn mjög kaldur. Tökumaður hópsins reyndi meðal annars að hita hann og gaf honum úr eigin súrefniskút.
Að lokum töldu fjallgöngumennirnir að ekki væri hægt að gera meira og héldu áfram upp fjallið. Hassan er talinn hafa látist nokkrum klukkustundum síðar.
Harila náði tindinum en fögnuðurinn breyttist fljótt í martröð. Myndband sem fór í dreifingu virtist sýna fjallgöngumenn ganga fram hjá Hassan þar sem hann lá deyjandi. Harila varð í kjölfarið fyrir gríðarlegu hatri og fékk þúsundir skilaboða, þar á meðal líflátshótanir.
Hún segir í heimildarmyndinni að stærstu mistök sín hafi verið að segja ekki strax alla söguna.
„Það sem gerðist í raun var ekki umdeilt. En sagan um ríka vestræna fjallgöngumenn sem gengu fram hjá deyjandi burðarmanni til að ná heimsmeti var mjög umdeild. Og það var sagan sem fjölmiðlarnir vildu.“
Rannsókn á dauða Hassan leiddi síðar í ljós annmarka hjá leiðangursfyrirtækinu sem hann starfaði fyrir, meðal annars varðandi búnað hans og undirbúning. Fyrirtækinu var gert að hætta starfsemi í tvö ár.
Harila missti flesta styrktaraðila sína í kjölfar málsins og segist hafa séð eftir leiðangrinum.
„Ég hefði aldrei átt að gera þetta. Þetta var mjög heimskuleg hugmynd,“ segir Harila í myndinni sem var frumsýnd fyrir skemmstu.