Gervigreindin rústaði lífi ömmunnar – Krefst nú bóta upp á rúman milljarð

Bandarísk kona sat í fangelsi í nærri sex mánuði eftir að andlitsgreiningartækni, sem byggir á gervigreind, tengdi hana ranglega við bankarán í Norður-Dakóta.
Hún krefst nú 10 milljóna dala í skaðabætur, jafnvirði um 1,2 milljarða íslenskra króna. ABC News greinir frá málinu og ræðir við konuna, Angelu Lipps, fimmtuga fimm barna ömmu frá Tennessee.
Algjört klúður
Lipps var handtekin í júlí 2025 þegar hún var að passa börn nágranna síns. Lögregla í West Fargo hafði notað andlitsgreiningartækni við rannsókn á þjófnuðum úr nokkrum bönkum og benti kerfið á mynd af Lipps á samfélagsmiðlum sem mögulega samsvörun.
Gallinn var hins vegar sá að andlitsgreiningin byggðist á ljósmynd af fölsuðum skilríkjum sem hin grunaða hafði notað. Samkvæmt málssókn Lipps var hún auk þess greinilega ólík konunni sem sást á upptökum úr öryggismyndavélum bankanna, meðal annars að líkamsbyggingu, andlitsdráttum og að ónefndum húðflúrum sem hin grunaða var með á sér. Lipps hafði heldur aldrei komið til Norður-Dakóta.
Engu að síður var hún handtekin og sat mánuðum saman í haldi. Hún var að lokum flutt til Norður-Dakóta og gert að greiða 100 þúsund dala tryggingu til að losna, sem hún hafði ekki efni á.
Mistök lögreglu höfðu gríðarlegar afleiðingar
Málið tók ekki enda fyrr en Lipps og lögmaður hennar lögðu fram bankagögn sem sýndu að hún hafði verið í Tennessee þegar brotin voru framin. Ákærurnar voru felldar niður og Lipps var látin laus á aðfangadag.
Í málsókn hennar segir að fangavistin hafi haft gríðarleg áhrif. Hún hafi meðal annars misst af afmælum og hátíðum með fjölskyldunni og verið neitað um lyf og gervitennur. Þegar hún losnaði úr haldi hafði hún misst heimili sitt, bíl og aðrar eigur.
Lögreglustjórinn í Fargo viðurkenndi síðar að „nokkur mistök“ hefðu verið gerð við rannsóknina. Meðal annars hefðu rannsóknarlögreglumenn ranglega talið að andlitsgreining hefði einnig verið framkvæmd á myndum úr öryggismyndavélum bankanna.
Lipps hefur nú stefnt Fargo-borg og rannsóknarlögreglumanni sem óskaði eftir handtökuskipuninni og krefst 10 milljóna dala í skaðabætur.
„Getið þið ímyndað ykkur að lögreglan komi vopnuð og handtaki ykkur, haldi ykkur í fangelsi og taki ykkur frá fjölskyldu ykkar? “ sagði Eric Rice, lögmaður Lipps, í samtali við fjölmiðla.
Fargo-borg hefur ekki viljað tjá sig um málið á meðan málaferlin eru í gangi.