Einn hirti tæpar 130 milljónir í lottóinu í kvöld

Stálheppinn miðaeigandi var einn með allar tölur réttar í lottóútdrætti kvöldsins og fær hann rúmar 129 milljónir króna í sinn hlut.
Miðinn góði var keyptur í Fjarðarkaupum í Hafnarfirði að því er segir í tilkynningu frá Íslenskri getspá. Þrír skiptu svo með sér bónusvinningnum og fær hver þeirra 400 þúsund krónur í vasann. Tveir miðar voru keyptir í Lottó appinu og einn á N1 Háholti.
Enginn með 1. vinning í Jóker kvöldsins, en ellefu voru með 2. vinning og fær hver þeirra 125 þúsund krónur. Sex miðanna voru keyptir í Lottóappinu, tveir voru í áskrift, einn var keyptur á lotto.is, einn var keyptur á Vídeómarkaðinum í Hamraborg og einn á Bensínsölunni Kletti í Vestmannaeyjum.