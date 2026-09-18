Vinir Maliu sem grunuð er um hundanauðgun koma henni til varnar – „Ég bið fyrir henni, börnunum og hundinum“

Vinir Maliu Nummerdor sem var handtekin fyrir kynferðislegt dýraníð gagnvart heimilishundi sínum koma henni til varnar. Segja þeir að hún hafi aldrei verið „skrýtin“ og benda á að eiginmaður hennar hafi haldið fram hjá henni.
DV greindi frá málinu á fimmtudag, þann 17. september. Það er að hin 38 ára Malia hafi verið handtekin í Flórída eftir að eiginmaður hennar hafi fundið myndefni úr öryggismyndavélum af henni að misnota heimilishundinn.
Eiginmaðurinn, sem hafði sett upp myndavélarnar til þess að reyna að góma þann sem hafði stolið peningum úr klinkkrukku, fór með myndefnið til lögreglunnar sem handtók Malíu og ákærði fyrir kynferðislega misnotkun á dýri. En í myndbandinu hafði hún sést ber að neðan með hundinn í kynferðislegri athöfn. Sagði lögreglustjórinn að þetta væri eitt af fáum skiptum á ferlinum sem hann hefði orðið orðlaus og skildi ekkert í Maliu að brosa svona þegar tekin var af henni fangamynd.
Ekki þessi manneskja
En eftir að fréttir bárust af málinu hafa vinir og kunningjar Maliu stigið fram og komið henni til varnar á samfélagsmiðlum. Hún sé ekki þessi manneskja sem lýst er í fréttunum.
„Ég var í skóla með henni og mér fannst hún aldrei vera skrýtin,“ segir til að mynda einn fyrrverandi skólafélagi hennar.
„Hún er mjög falleg. Ég held að hún ætti ekki í erfiðleikum með að finna einhvern til að eiga náin samskipti við,“ segir annar. „Það eitt og sér sannar auðvitað ekkert, en mér finnst mikilvægt að hafa í huga að manneskjan sem birtist okkur á netinu á fólk að baki sem þekkti hana áður en þessar ásakanir komu fram.“
„Þau okkar sem þekkja hana vita að þetta er kjaftæði,“ skrifaði ein vinkona Maliu. „Ég bý ekki á svæðinu en vinsamlegast látið mig vita hvernig ég get hjálpað.“
Óskýrt myndband
Hafa fleiri og fleiri bæst við. Bæði vinir hennar og fólk sem segist ekki trúa þessu upp á hana. Hefur fólkið meira að segja hrundið að stað átaki á netinu með myllumerkinu #supportmalia henni til varnar.
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Er bent á að Malia hafi aðeins verið ákærð en ekki dæmd fyrir dýraníð. Er bent á að langur tími hafi liðið frá því að myndbandið var tekið þar til handtakan var gerði en myndbandið er sagt vera frá árinu 2024. Þá hafi myndbandið ekki verið birt og aðeins hafi verið fjallað um túlkun lögreglunnar á því. Myndbandið geti verið óskýrt.
Eiginmaðurinn hafi haldið fram hjá
Þá er einnig sagt að ýmislegt hafi gengið á í hjónabandinu áður en þetta kom upp. Meðal annars að Malia hafi greint frá því á samfélagsmiðlum að eiginmaður hennar hafi haldið framhjá henni.
„Það er margt í þessu máli sem á eftir að koma í ljós sem við vitum ekki af enn þá,“ segir einn. „Ég held að ég ráði ekki við mikið meira en þetta. Hún var góð vinkona mín fyrir nokkru. Ég bið fyrir henni, börnunum og hundinum. Það er ekkert annað hægt að gera núna.“
„Ef þú þekkir sögu hennar, þá á hún enga foreldra og var einkabarn. Hún stendur ein eftir að þessi hræðilega saga komst í fréttirnar á landsvísu. Hvort sem þetta er satt eða ekki, þá er hún manneskja og á þetta ekki skilið,“ segir annar.