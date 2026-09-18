Vera fer á sjó til að framfleyta sér og börnunum – „Ég veit alveg hvað alvöru vinna er“

Vera Wonder Sölvadóttir kvikmyndagerðarkona hefur starfað við kvikmyndagerð mestan hluta starfsævinnar. Í grein sinni um kvikmyndagerðarbransann hérlendis segir hún að henni finnist eins og vinnan sé alltaf á byrjunarreit. Við greinina titla hún sig sem: kvikmyndagerðarmaður þegar vel árar, háseti þegar gefur á sjó.
„Við byggjum eitthvað upp, fólk lærir, fær reynslu og teymi verða til. Þekking færist á milli kynslóða og smám saman verður til fagumhverfi sem getur gert hluti sem það gat ekki gert tíu eða tuttugu árum áður. Svo kemur niðursveifla, fjármagnið minnkar, verkefnin verða færri og fólk hverfur úr greininni. Þegar við ætlum aftur af stað er síðan talað eins og hægt sé að ýta á takka og kveikja aftur, en þannig virkar þetta auðvitað ekki.“
Segir hún kvikmyndagerðina fyrst og fremst snúast um fólk, reynslu, handverk, tengsl og sameiginleg þekking sem verður til við að gera hlutina aftur og aftur. Hér á landi hafi á síðustu áratugum byggst upp gríðarleg fagþekking sem var alls ekki sjálfgefin.
„Þegar samfellan rofnar hverfur hluti af þessu með henni. Fólk fær ekki verkefni, leitar annað, skiptir um starfsvettvang eða flytur úr landi. Teymi sem hafa byggt upp sameiginlega reynslu sundrast. Þegar fjármagn hættir að streyma inn í kvikmyndagerð eru afleiðingarnar því ekki bara þær að ein eða tvær myndir verði ekki gerðar það árið.“
Spyr Vera af hverju ekki er horft til menningarlegra innviða með sama hætti og til að mynda vega, hafna og orkukerfa. Innviðum þurfi að viðhalda, það kosti tíma og peninga að byggja upp ef innviðum er leyft að grotna niður.
„Fáðu þér þá bara alvöru vinnu“
„Ég þekki þetta af eigin raun. Ég menntaði mig í kvikmyndagerð og hef varið stórum hluta starfsævinnar í hana sem höfundur, leikstjóri og kennari. Samt hef ég þurft að sækja tekjur annað til þess að framfleyta mér og börnunum mínum. Ég fer meðal annars á sjóinn og vinn sem leiðsögumaður og háseti. Þegar listafólk talar um erfið starfsskilyrði kemur stundum hið kunnuglega: „Fáðu þér þá bara alvöru vinnu.“
„Ég veit alveg hvað alvöru vinna er. Ég hef unnið úti á sjó í íslenskum vetri, í roki og kulda og löngum vinnudögum. Mér hefur satt að segja oft fundist kvikmyndagerðin erfiðari. Ekki líkamlega, heldur vegna þess að óvissan er svo mikil og hún hefur fylgt mér nánast allan þann tíma sem ég hef starfað við fagið. Maður getur unnið að verkefni árum saman án þess að vita hvort það verður nokkurn tíma að veruleika, lagt í það ótal vinnustundir án launa og án nokkurrar tryggingar fyrir því að þær skili tekjum síðar. Þegar eitt verkefni klárast veit maður ekkert endilega hvenær það næsta kemur. Á sjónum veit ég að minnsta kosti að þegar ég mæti til vinnu fæ ég greitt fyrir vinnudaginn. Það er lúxus sem maður venst fljótt.“
Vera segist þrátt fyrir óvissuna sem fylgir starfinu halda áfram að skrifa og þróa verkefni, jafnvel þótt hún geti aflað sér meiri og öruggari tekna annars staðar. „Ég geri það ekki af því að þetta sé áhugamál. Þetta er fagið mitt, það sem ég menntaði mig til og það sem ég vil helst gera. Sköpunarþörfin togar nógu sterkt í mig til að ég hef fundið leiðir til að halda áfram.“
Segir hún ekki alla eiga þess kost: „Fólk þarf að borga húsnæði, kaupa mat og framfleyta börnunum sínum eins og aðrir. Ég hef fundið mína leið til að halda áfram, en það getur varla verið menningarstefnan.“
Kvikmyndir má ekki aðeins mæla í peningum
Segir Vera og bendir á rannsókn því til staðfestingar að hver króna af opinberu framlagi í kvikmyndagerð skilar 6,7 krónum í hagkerfið. Ekki megi þó aðeins mæla verðmæti kvikmynda í peningum. Kvikmynd hafi menningarlegt gildi sem verður ekki mælt á þann hátt.
„Við varðveitum ekki íslenskuna vegna þess að einhver hafi reiknað út arðsemi hennar. Sama gildir um bókmenntirnar okkar, tónlistina, handritin, ljósmyndirnar og sögulegar heimildir. Við viljum eiga þetta vegna þess að þetta segir okkur eitthvað um hver við erum og hvaðan við komum.
„Smáþjóð sem hættir að framleiða eigin sögur hættir auðvitað ekki að horfa á kvikmyndir og sjónvarp. Hún horfir bara meira á sögur annarra. Smám saman verða önnur tungumál, aðrir staðir, annar húmor og önnur samfélög að þeim heimi sem börnin okkar sjá mest af á skjánum. Við erum örsmátt málsamfélag. Mér finnst skipta máli að íslensk börn heyri sitt eigið tungumál á skjánum, sjái götu sem þau kannast við, veður sem þau þekkja og fjölskyldur sem tala og rífast eins og fólkið í kringum þau. Menning er ekki bara eitthvað gamalt sem við eigum að passa upp á. Við erum að búa hana til núna.“
Segir Vera að með sama hætti þurfi heimurinn að geta horft á Ísland. „Það er ekkert að því að Ísland sé sögusvið fyrir sögur annarra. Ég hef sjálf unnið í þessari grein nógu lengi til að vita hversu mikilvæg erlend verkefni geta verið. Mér finnst hins vegar vera grundvallarmunur á því að vera sögusvið í sögu einhvers annars og að segja sína eigin sögu. Ef við hættum að segja sögurnar okkar hættir heimurinn ekkert að horfa á Ísland. Aðrir munu áfram búa sér til mynd af okkur. Spurningin er hvort við ætlum líka að taka þátt í því sjálf.“
„Við eigum að ræða hvað menning kostar, auðvitað. En við þurfum líka að tala um hvað við töpum ef við hættum að búa hana til.“