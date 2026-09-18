Veðurfræðingur útskýrir hvaða áhrif El Niño geti haft á Íslandi - „Það er mjög líklegt ef þessi spá gengur eftir“

Veðurfræðingurinn Einar Sveinbjörnsson mætti í Bítið á Bylgjunni í morgun til að ræða veðurfyrirbærið El Niño sem hefur verið áberandi í veðurfréttum heimsins undanfarið. Telur hann að fyrirbærið geti valdið því að veturinn á Íslandi verði óvenju góður.
En hvað er El Niño?
„El Niño er í raun og veru veðurfyrirbæri sem er langt frá okkur. Það er í Kyrrahafinu, á miðbaugssvæði Kyrrahafsins og teygir sig í raun og veru frá Suður-Ameríku, sem sagt Kyrrahafsströnd í Ekvador og Perú, og alveg yfir til Indónesíu og Ástralíu. Við getum litið á þetta sem einhvers konar vaskafat sem er langt og mjótt. Svo höllum við því aðeins til austurs, þá er það að renna. Svo höllum við því til baka til vesturs, þá kemur það til baka. Þetta gerist á tveimur til þremur árum sko og El Niño er þegar að allur heiti sjórinn gusast í áttina að Suður-Ameríku. Og svo er andhverfan La Niña þegar að heiti sjórinn fer í áttina að Ástralíu.“
Um sé að ræða fyrirbæri sem hefur áhrif á veður út um allan heim. Það hafi gjarnan verið mantran að þetta hafi ekki mikil áhrif á veður hjá okkur Íslendingum en þetta hafi mikil áhrif á aðliggjandi svæði. Með El Niño kemur mikil rigning sem veldur flóðum á Kyrrahafsströndinni en svo verða þurrkar í Amazon og Brasilíu. Allt þetta hafi áhrif á uppskeru og matvælaframleiðslu. Á sama hátt verða þurrkar í Ástralíu og monsúnmyndanir geta minnkað í til dæmis Indónesíu eða á Indlandi, sem eins hefur áhrif á matvælaframleiðslu á svæði þar sem milljarðar manna búa. Þetta eru beinu áhrif veðurfyrirbærisins.
„Ef við færum okkur sko aðeins fjær og horfum á Norður-Ameríku, suðurhluta Norður-Ameríku í Bandaríkjunum og Mexíkó, þar verður líka úrkomusamt á meðan það er þurrara og lítill vetur, getum við sagt, á sumum hlutum Kanada, sérstaklega í þeim sem eru austantil, norðan við vötnin miklu og þar norður af. Þannig að þetta er meðal þeirra beinu áhrifa sem menn þekkja.“
Þegar fjær dregur eru áhrif El Niño þokukenndari.
Getur aukið öfgar
Einar tekur fram að veðurfyrirbæri geti aukið öfga í veðri. Talað er um mismunandi stærðir El Niño. Minni útgáfurnar eru algengari og hafa ekki eins greinileg áhrif og þær stærri. Eftir því sem fyrirbærið er stærra því meira áberandi verða áhrifin á lofthjúpinn og hringrásir um allan heim. El Niño er fyrirferðamikill í fréttum núna þar sem menn halda að þetta gæti orðið stærsta útgáfan frá því að mælingar hófust. Stærðin gæti minnt á útgáfu El Niño sem er þekkt úr sögunni frá árunum 1877-1878 sem hafði gríðarlega mikil áhrif og olli hungursneyð í stórum hluta heimsins.
„Reyndar kom hann inn í veðurlag sem var þá þegar orðið afbrigðilegt. Þá voru kerfin, til að bregðast við, augljóslega ekki jafn öflug og nú. Engar spár og þetta kom bara alveg aftan að mönnum. En það var raunveruleg hungursneyð í Kína, Indlandi og víða á þessum slóðum og Suður-Ameríku. Og þess vegna eru menn dálítið hræddir núna við það að ýmsar keðjur í matvælaframleiðslu kunni að raskast og þetta hafi áhrif á efnahag heimsins. Það er, held ég, grunnorsökin fyrir því að þetta fær mikla athygli núna. Þó svo að við segjum stundum í gamni sko að El Niño hafi nú aðallega þau áhrif á Íslandi, sérstaklega hérna áður fyrr, að þá hættir ansjósan að veiðast við Suður-Ameríku sem hefur áhrif á verð á mjöli og lýsi og loðnuafurðir hækkuðu þá hér á landi sko.“
Einar telur að það sé þó raunverulegur ótti í dag um að El Niño valdi hungursneyð. Þetta megi til dæmis heyra af tali framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna.
„Það er alveg greinilegt þótt menn segi það ekki berum orðum, en vilja að þetta verði undirbúið. Áhrifin eru að koma fram núna, í lok monsúntímans á Indlandi, eins og á Srí Lanka þar sem hafa verið óvenjulegir þurrkar síðari hluta sumarsins. Síðan ná áhrifin hámarki þegar það er vetur hér á norðurhveli, sem sagt í vetur frá svona nóvember og fram í mars en þetta getur haft áhrif á lofthringrásirnar miklu lengur, jafnvel eitt til tvö ár“
Hvað loftlagsbreytingar varðar vísar Einar aftur í vaskafatslíkinguna. El Niño er sveifla sem á sér stað óháð loftlagsbreytingum. Loftlagsbreytingar geta þó mögulega magnað sveifluna og aukið líkur á stærri El Niño, en það er kenningin í vísindasamfélaginu.
En hvað þýðir þetta fyrir Ísland?
En hvaða þýðingu getur þetta haft fyrir Ísland? Einar fjallar um það bæði í Bítinu og á vefsvæði sínu, blika.is. Áhrifin gætu verið svo að El Niño muni hlífa okkur við þeim lægðum sem við erum vön á veturna. Verðum við þá heldur undir áhrifum háþrýstings frá Grænlandi með færri hefðbundnum suðvestanlægðum og meiri norðanátt. Gangi langtímaspár eftir gæti veturinn á Íslandi orðið kaldari en vanalega vegna tíðari norðanátta og einnig stöðugri með færri lægðum. Veturinn gæti, þá einkum sunnan- og vestanlands, orðið bæði kaldari og þurrari en vanalega. Þannig á meðan Bretar undirbúa sig fyrir stormasamari og vætusamari vetur en vanalega á það sama ekki við um Ísland. Hér gæti orðið þurrt, kalt og bjart.
Gott er að hafa þó í huga að hér er um ákveðna spámennsku að ræða. Óvissan er enn töluverð en þó er komin upp sú óvenjulega staða að langtímaspáin er stöðugri og meira afgerandi heldur en skammtímaspá. Einar bendir á að spár fyrir októbermánuð séu misvísandi og óljósar en þegar komið er í nóvember eru reikningssetur meira á sömu blaðsíðunni og enn meira í spám fyrir desember.
„Það er mjög líklegt ef þessi spá gengur eftir að það verði kaldara en í meðallagi,“ segir Einar en bætir við að það megi þó eins reikna með að hér verði stjörnubjart í kuldanum.