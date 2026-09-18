Ungur maður játar innbrotið í Stjörnugrís og fleiri bú

Lögreglan á Höfuðborgarsvæðinu hefur greint frá því að innbrotið í Stjörnugrís og fleiri bú sé upplýst. Ungur maður hafi játað.
„Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur upplýst innbrot og eignaspjöll í húsnæði Stjörnugrís á Kjalarnesi, Reykjabúið í Mosfellsbæ ásamt fleiri innbrotum í önnur bú á Suðurlandi og Kjalarnesi,“ segir í tilkynningu. „Karlmaður á þrítugsaldri var handtekinn og hefur hann játað umrædd brot. Innbrotið í Dalsbú í Mosfellsdal er enn til rannsóknar og miðar rannsókninni vel. Frekari upplýsingar um Dalsbú verða ekki veittar að svo stöddu.“
Brotist var inn í bú Stjörnugríss í Brimnesi á Kjalarnesi í maí síðastliðnum og grísum sleppt út. Tíu smágrísir drápust og aflífa þurfti einn til vegna kjálkabrots. Höfðu tvær hurðir verið brotnar upp og stíur opnaðar fyrir dýrin að komast út.
Í júní var brotist inn í Reykjabúið á Suður-Reykjum í Mosfellsbæ og alifuglum hleypt út. Þótti aðferðin svipuð og hinu fyrra máli. Í báðum tilfellum var skilið eftir bréf eða manifestó brotamannsins.
Í lok júlí var svo brotist inn í minnkabú í Mosfellsbæ og minnkum hleypt út. Dýraverndunarsamtök hafa fordæmt aðferðrnar og sagt þær ekki hjálpa málstað sínum.