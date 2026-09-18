Norskir sjómenn brjálaðir út í þá íslensku og saka þá um „óíþróttamannslega framkomu“

Norskir sjómenn eru ekki ánægðir með íslenska kollega sína og segja það óskiljanlegt að þeir fái að veiða með trolli í norskri lögsögu. Þetta kemur fram í frétt norska miðilsins Fiskeribladet þar sem aðstæðum á makrílveiðum er lýst sem villta vestrinu og sé það einkum íslensku togurunum að kenna.
Sögulegt samkomulag um skiptingu makrílstofnsins var undirritað í desember á síðasta ári en þar var hlutdeild Íslands í makrílveiðum í fyrsta sinn viðurkennd formlega af aðilum samkomulagsins sem eru, ásamt Íslandi, Noregur, Bretland og Færeyjar. Í samkomulaginu, sem gildir til ársins 2028, felst meðal annars að Íslendingar mega veiða allt að 60 prósent af aflamarki sínu í norskri lögsögu og 30 prósent í þeirri færeysku.
Nótur og troll
Eins og áður segir er skammt síðan samkomulagið var undirritað en nú þegar er orðið ljóst að norski flotinn er ekkert sérlega lukkulegur með komu íslensku togaranna á miðin. Ástæðan fyrir því er nokkuð einföld. Norðmenn stunda nótaveiðar en Íslendingar nota troll.
Nótuveiðar fara þannig fram að stór nóta er lögð hringinn í kringum torfu. Botn nótarinnar er svo dreginn saman, svolítið eins og þegar band er dregið saman til að loka ruslapoka. Þannig lokast torfan inni.
Troll er aftur á móti dregið á eftir skipi. Þegar íslensku togararnir draga trollið í gegnum torfuna þá er henni sundrað og fiskurinn fælist stundum niður á meira dýpi. Þar með er mun erfiðara fyrir Norðmennina að veiða.
Marten Holst, skipstjóri sem Fiskibladet ræðir við, er ekki ánægður með erlenda togara sem geri erfiðari makrílveiðar enn erfiðari. Vísar Holst þar sérstaklega til Íslendinganna. Hann segir það skjóta skökku við að Íslendingarnir fái að vaða inn á norsku miðin með trollin sín en á sama tíma sé norska flotanum meinað að nota troll við loðnuveiðar á Íslandsmiðum.
Undir þetta tekur Nina Rasmussen, deildarstjóri hjá samtökum norskra útgerðarmanna, Fiskebåt. Hún segir að vissulega hafi ólíkir hagsmunir vegist á þegar makrílsamkomulagið var undirritað. Það voru hagsmunir um að tryggja kvótann annars vegar og hins vegar hagsmunir þess að halda öðrum þjóðum frá norskum miðum. Það sé þó ágreiningsmál að Ísland fái að nota troll á Noregsmiðum en Norðmenn ekki á Íslandsmiðum. Þetta verði haft í huga þegar aftur verður gengið að samningaborðinu árið 2028 þegar makrílsamkomulagið rennur út.
Hefðu aldrei átt að fá leyfi
Marten Holst vill þó ekki alfarið kenna íslensku togurunum um að það hafi lítið komið í netin undanfarið. „Það er vont veður og léleg veiði hjá okkur sem erum á nót. En þetta er svolítið óíþróttamannslegt.“.
Skipstjórinn segir eins að bæði íslensku og færeysku bátarnir virðist njósna um norsku skipin og stökkva til þegar þeim sýnist kollegarnir hafa fundið torfur.
„Þegar við sjáum fisk, þá taka þeir stefnuna beint á hann“
Undir þetta taka sjómenn sem Fiskeribladet hefur rætt við sem lýsa því að íslensku togararnir sigli alltof nálægt norska flotanum.
Holst telur að veiðar erlendra skipa séu orðnar gríðarlegt vandamál.
„Þeir hefðu aldrei átt að fá leyfi til að toga á daginn. Það er togað þvers og kruss og fiskurinn fær aldrei tækifæri til að safnast saman.“
Hefur Fiskeribladet haft samband við Baldvin Þorsteinsson, forstjóra Samherja, til að fá svör um hvernig íslenskir sjómenn upplifa deiluna, en svar hafði ekki borist þegar fréttin var birt.