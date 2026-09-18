Norðmenn hyggjast leggja fangelsisrefsingu á þá sem versla við ísraelska landnema

Norska ríkisstjórnin hyggst leggja fram frumvarp sem gerir það refsivert með fangelsi að eiga viðskipti við ísraelska landnema. Utanríkisráðherrann gerir ráð fyrir að frumvarpið verði samþykkt í haust og segir að fleiri þjóðir séu að skoða að fara þessa leið.
Þetta kemur fram í frétt norska ríkisútvarpsins NRK.
Að sögn norska utanríkisráðherrans, Espen Barth Eide, mun ríkisstjórnin leggja fram frumvarp í haust þess efnis að fangelsisdómar verða lagðir við verslun við ísraelska landnema. Býst hann við að fleiri þjóðir fari þessa leið. Eide sagðist trúa því að löggjöfin yrði samþykkt í haust.
„Já, ég trúi því,“ sagði Eide. „Röksemdirnar á bak við þetta hafa aðeins orðið sterkari af því að ástandið á Vesturbakkanum versnar stöðugt.“
Vín og landbúnaðarvörur
Samkvæmt lögunum gæti það varðað fangelsisdómi að stunda verslun, veita eða þiggja þjónustu af ísraelskum landnemum á Vesturbakkanum. Til dæmis að aðstoða landnema við uppbyggingu á svæðinu eða versla af þeim landbúnaðarvörur eða vín.
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„Efnahagslega er magnið ekki mikið,“ segir Eide um núverandi verslun Norðmanna við ísraelska landnema. „Það er einna helst vín og sumar landbúnaðarvörur.“
Hin stóru standa ekki með alþjóðalögum
Undanfarin ár hafa Ísraelar tekið enn meira landsvæði af Palestínumönnum á Vesturbakkanum. Þeir hafa einnig beitt Palestínumenn linnulausu ofbeldi, rifið niður hús þeirra og brennt moskur. Hin hægrisinnaða ríkisstjórn Ísraels styður landnemana, sérstaklega ráðherrar á borð við varnarmálaráðherrann Itamar Ben-Gvir og fjármálaráðherrann Bezalel Smotrich.
„Ef stærstu löndin standa ekki með alþjóðalögum og mannréttindum, þá verðum við hin að gera það,“ sagði Eide og skaut þar með augljósu skoti á Bandaríkin, sem hafa staðið með Ísraelum í gegnum þykkt og þunnt.
Ísland á meðal 12 landa
Noregur er eitt af 12 löndum sem hafa lýst því yfir að verið sé að skoða viðskiptahömlur á ísraelska landnema. Ísland er þar á meðal en hin eru Danmörk, Kanada, Finnland, Frakkland, Írland, Pólland, Portúgal, Spánn, Svíþjóð og Bretland.
„Í yfirlýsingunni er áréttaður stuðningur ríkjanna við tveggja ríkja lausnina og mikilvægi þess að koma á varanlegum og réttlátum friði. Skorað er á Ísraelsstjórn að láta tafarlaust af útþenslu landtökubyggða í Palestínu, að tryggja að landtökufólk verði dregið til ábyrgðar vegna ofbeldisverka og að ásakanir í garð ísraelskra hermanna verði rannsakaðar,“ sagði í frétt á Stjórnarráðinu þann 8. september eftir að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra hafði skrifað undir yfirlýsinguna fyrir Íslands hönd.