Lygilega ódýrt ferðalag tveggja Pólverja til Íslands – Þetta var kostnaðurinn – „Trúið mér, við vorum ekki að svelta“

Tveir pólskir ferðamenn náðu að fara í 11 daga ferðalag til Íslands og greiða aðeins um 320 þúsund krónur samanlagt fyrir það. Svona fóru þeir að því.
„Persónulega fannst mér ferðin ekki mjög dýr, en hún var svo sannarlega ekki heldur nein lággjaldaferð. Ef maður vildi halda kostnaðinum í algjöru lágmarki væri auðvelt að komast undir 1.000 dollara (120 þúsund krónur) á mann fyrir alla 11 daga ferðina,“ segir ferðamaður í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit.
Þar brýtur hann niður kostnaðinn í þessari merkilega ódýru ferð. En eins og DV hefur áður greint frá hafa ferðamenn yfirleitt greint frá miklu hærri kostnaði en þetta.
Kostnaðurinn var eftirfarandi fyrir 2 manneskjur í 11 daga á Íslandi:
Flug til og frá Póllandi – 64 þúsund krónur
Bílaleiga, lítill SAIC MG3 bíll – 88 þúsund krónur
Veitingastaðir, ekkert dýrt, aðeins pizzur, hamborgarar og kebab – 48 þúsund krónur
Tjaldstæði, komu með eigin tjald frá Póllandi – 37 þúsund krónur
Bensín, keyrðu 2400 kílómetra – 28 þúsund krónur
Hvalaskoðun – 22 þúsund krónur
Bílastæði og aðgöngumiðar – 16 þúsund krónur
Matvæli keypt á Íslandi, komu með mat frá Póllandi – 13 þúsund krónur
Minjagripir – 4 þúsund krónur
Í heildina kostaði ferðin um 320 þúsund krónur eða um 160 þúsund á mann. Það gerir um 14.500 krónur á dag á mann.
Mjög ánægðir
Ferðamennirnir komu 5. september og fóru aftur heim þann 15. sama mánaðar.
„Það var fólk við helstu ferðamannastaðina en enginn raunverulegur troðningur eða biðraðir, og við fundum auðveldlega laus stæði á bílastæðum og tjaldsvæðum. Við sáum norðurljósin tvisvar, allar gönguferðirnar voru stórkostlegar og í heildina er ég mjög ánægður með hvernig ferðin tókst til,“ segir hann.
Ekki að svelta
Ástæðan fyrir því að matvöruverðið var svo lágt var að ferðamennirnir komu með talsvert magn af mat að heiman. Annars voru ferðamennir ekki með mikinn farangur. Segir hann að þeir séu vant útilegufólk.
„Við borðuðum á veitingastöðum, en pizza eða hamborgari fyrir tvo kostar um 6 þúsund krónur (3 þúsund á mann). Trúið mér, við vorum ekki að svelta,“ segir hann. „Mig langar líka að bæta við að það er hægt að kaupa gott súkkulaðistykki í Bónus – fullkomið í gönguferðir eða aðrar útilegur. Það heitir Corny (stóra útgáfan); það inniheldur um 220 hitaeiningar og er bragðgott.“