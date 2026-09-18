Hafa samband
DV
Fréttir

Lygilega ódýrt ferðalag tveggja Pólverja til Íslands – Þetta var kostnaðurinn – „Trúið mér, við vorum ekki að svelta“

Kristinn H. Guðnason
Föstudaginn 18. september 2026 11:30
Heildarkostnaðurinn var aðeins 320 þúsund krónur fyrir 2 einstaklinga í 11 daga með flugi og öllu. Mynd/Anton Brink

Tveir pólskir ferðamenn náðu að fara í 11 daga ferðalag til Íslands og greiða aðeins um 320 þúsund krónur samanlagt fyrir það. Svona fóru þeir að því.

„Persónulega fannst mér ferðin ekki mjög dýr, en hún var svo sannarlega ekki heldur nein lággjaldaferð. Ef maður vildi halda kostnaðinum í algjöru lágmarki væri auðvelt að komast undir 1.000 dollara (120 þúsund krónur) á mann fyrir alla 11 daga ferðina,“ segir ferðamaður í færslu á samfélagsmiðlinum Reddit.

Þar brýtur hann niður kostnaðinn í þessari merkilega ódýru ferð. En eins og DV hefur áður greint frá hafa ferðamenn yfirleitt greint frá miklu hærri kostnaði en þetta.

Kostnaðurinn var eftirfarandi fyrir 2 manneskjur í 11 daga á Íslandi:

Flug til og frá Póllandi – 64 þúsund krónur

Bílaleiga, lítill SAIC MG3 bíll – 88 þúsund krónur

Veitingastaðir, ekkert dýrt, aðeins pizzur, hamborgarar og kebab – 48 þúsund krónur

Tjaldstæði, komu með eigin tjald frá Póllandi – 37 þúsund krónur

Bensín, keyrðu 2400 kílómetra – 28 þúsund krónur

Hvalaskoðun – 22 þúsund krónur

Bílastæði og aðgöngumiðar – 16 þúsund krónur

Matvæli keypt á Íslandi, komu með mat frá Póllandi – 13 þúsund krónur

Minjagripir – 4 þúsund krónur

Í heildina kostaði ferðin um 320 þúsund krónur eða um 160 þúsund á mann. Það gerir um 14.500 krónur á dag á mann.

Mjög ánægðir

Ferðamennirnir komu 5. september og fóru aftur heim þann 15. sama mánaðar.

„Það var fólk við helstu ferðamannastaðina en enginn raunverulegur troðningur eða biðraðir, og við fundum auðveldlega laus stæði á bílastæðum og tjaldsvæðum. Við sáum norðurljósin tvisvar, allar gönguferðirnar voru stórkostlegar og í heildina er ég mjög ánægður með hvernig ferðin tókst til,“ segir hann.

Ekki að svelta

Ástæðan fyrir því að matvöruverðið var svo lágt var að ferðamennirnir komu með talsvert magn af mat að heiman. Annars voru ferðamennir ekki með mikinn farangur. Segir hann að þeir séu vant útilegufólk.

„Við borðuðum á veitingastöðum, en pizza eða hamborgari fyrir tvo kostar um 6 þúsund krónur (3 þúsund á mann). Trúið mér, við vorum ekki að svelta,“ segir hann. „Mig langar líka að bæta við að það er hægt að kaupa gott súkkulaðistykki í Bónus – fullkomið í gönguferðir eða aðrar útilegur. Það heitir Corny (stóra útgáfan); það inniheldur um 220 hitaeiningar og er bragðgott.“

 

Fleiri fréttir