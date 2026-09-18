Landsréttur svipti konu skaðabótum vegna þess að hún var ölvuð þegar hún datt á framkvæmdasvæði

Landsréttur sneri við fyrir helgi dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem hafði dæmt VÍS skaðabótaskylt vegna líkamstjóns sem kona varð fyrir í slysi í janúar árið 2021.
Aðdragandinn var sá að hellur höfðu verið fjarlægðar úr stétt við fjölbýlishús þar sem konan bjó. Hún fór að kvöldi til út með ruslapoka að ruslageymslu hússins. Lá leið hennar að ruslageymslunni um það svæði þar sem hellurnar höfðu verið fjarlægðar. Féll hún þar og hlaut af þeim sökum meiðsli. Dimmt var úti og takmörkuð lýsing er óhappið átti sér stað. Höfðu engar merkingar verið settar upp til viðvörunar þar sem hellurnar höfðu verið fjarlægðar. Í kjölfar málsatvika voru á hinn bóginn settar upp appelsínugular keilur til að vekja athygli vegfarenda á framkvæmdunum.
Kona var flutt á sjúkrahús í kjölfar atviksins og hlaut varanlegan skaða af óhappinu. Verktakinn var talinn ekki hafa staðið nægilega vel að öryggisráðstöfunum á staðnum þar sem konan datt en VÍS hamraði á þeirri staðreynd við rekstur málsins að konan hefði verið undir áhrifum áfengis þegar óhappið átti sér stað. Blóðsýni var tekið úr henni á bráðamóttökunni og mældist í blóði hennar 2,1 prómil af vínanda sem þykir býsna mikið. Konan sagðist hafa drukkið rauðvín í kjölfar slyssins til að lina þjáningar sínar en dómurinn taldi það ekki skýra þetta magn. Auk þess benti Landsréttur á að þetta væri í andstöðu við framburð hennar í héraði þar sem hún viðurkenndi að hafa drukkið nokkur rauðvínsglös um kvöldið.
Í niðurstöðu héraðsdóms þótti þetta atriði ekki vega nægilega þungt til að dæma konunni ekki bætur og var VÍS dæmt skaðabótaskylt gagnvart konunni. Í niðurstöðu Landsréttar segir hins vegar:
„Með vísan til alls framangreinds verður hvorki séð að sök verktakans hafi verið yfirgnæfandi né ráðandi í slysi stefndu heldur hafi verið um að ræða samspil sakar verktakans, almenns aðgæsluleysis stefndu og ölvunarástands hennar. Samkvæmt því verður stefnda látin bera helming tjóns síns. Þar sem áfrýjandi hefur þegar viðurkennt bótaskyldu til helminga og greitt bætur því til samræmis verður krafa hans um sýknu tekin til greina.“
Niðurstaða Landsréttar er sú að VÍS er sýknað af kröfum konunnar um frekari skaðabætur en málskostnaður fellur niður.
Dóminn má lesa hér.