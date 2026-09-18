Jóhannes Þór dregur ekkert undan: „Það getur ekki gengið að fámennar stéttir í fluginu geti hreinlega lokað landinu“

Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, segir áhrif yfirvofandi verkfalls flugvirkja þegar farin að koma fram í ferðaþjónustunni. Ferðamenn séu byrjaðir að afbóka ferðir eða kanna möguleika á endurgreiðslu og frestun.
Boðað hefur verið til samningafundar hjá ríkissáttasemjara í dag vegna kjaradeilu flugvirkja og Icelandair.
Jóhannes Þór segir í samtali við Morgunblaðið í dag að óvissan um lengd mögulegs verkfalls geri stöðuna sérstaklega erfiða. Um 7.500 erlendir ferðamenn komi til landsins á hverjum degi í september og útgjöld þeirra hér á landi nemi að jafnaði um tveimur milljörðum króna á dag.
Hann áætlar að farþegar Icelandair standi undir einum til einum og hálfum milljarði króna af þeim útflutningstekjum daglega. Afleiðingarnar geti því orðið verulegar ef stór hluti ferðamanna hættir við Íslandsferðina.
Jóhannes Þór gagnrýnir jafnframt hversu víðtæk áhrif vinnudeila fámennrar starfsstéttar í fluginu geti haft.
„Það getur ekki gengið að fámennar stéttir í fluginu geti hreinlega lokað landinu, með öllum þeim áhrifum á atvinnu- og efnahagslíf sem því fylgir,“ segir hann við Morgunblaðið.
Hann tekur þó fram að verkfallsrétturinn sé mikilvægur en telur jafnframt nauðsynlegt að horfa til þess hvaða áhrif aðgerðir sem þessar hafa langt út fyrir raðir þeirra sem eiga í kjaradeilunni.
Jóhannes Þór kallar ekki beinlínis eftir lagasetningu Alþingis til að stöðva verkfallið en segir stjórnvöld þurfa að taka alvarlega þau áhrif sem slíkar aðgerðir geti haft á efnahagslífið.
Hann segir jafnframt að tjón sé þegar orðið, jafnvel þótt samningar náist áður en verkfall hefst, enda bíði ferðamenn ekki endilega fram á síðustu stundu með að breyta áformum sínum.