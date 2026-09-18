Iðnaðarmaður tók við hárri upphæð fyrir umfangsmikið verk og lét sig svo hverfa

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur lagt fyrir ónefndan iðnaðarmann að endurgreiða viðskiptavini megnið af innborgun, sem var alls ein og hálf milljón króna, sem hann greiddi inn á umfangsmikið verk sem þeir höfðu samið um að iðnaðarmaðurinn tæki að sér. Iðnaðarmaðurinn vann aðeins lítinn hluta af verkinu áður en hann hætti að mæta án þess þó að endurgreiða viðskiptavininum eina krónu af innborguninni.
í september á síðasta ári sömdu iðnaðarmaðurinn og viðskiptavinurinn um að sá fyrrnefndi tæki að sér ýmsar framkvæmdir í fasteign þess síðarnefnda. Þær fólust meðal annars í uppsetningu eldhúsinnréttingar, framkvæmdum á baðherbergi, skipti á glugga í stofu, undirbúningi fyrir málun, uppsetningu á heitum potti, vinnu við raflagnir og vatnskerfi og uppsetningu heimilistækja. Samkvæmt skriflegum samningi átti heildarverðið fyrir verkið að vera 3,2 milljónir króna en við undirritun samningsins greiddi viðskiptavinurinn 1,5 milljónir inn á verkið.
Í kvörtun viðskiptavinarins kom fram að iðnaðarmaðurinn hafi einungis framkvæmt þann hluta verksins sem laut að málningarvinnu innanhúss. Sú vinna hafi jafnframt verið ófullnægjandi og ókláruð. Hann hafi ekki mætt á verkstað frá 7. október 2025 þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir um framhald verksins. Sagðist viðskiptavinurinn hafa að lokum tilkynnt iðnaðarmanninum um riftun samningsins í nóvember 2025. Sneri viðskiptavinurinn sér í kjölfarið til nefndarinnar og krafðist þess að iðnaðarmanninum yrði gert að endurgreiða innborgunina, að að frádregnu verðmæti þeirrar vinnu sem hann hefði þegar innt af hendi.
Dagsetning
Fram kemur í úrskurði kærunefndar vöru- og þjónustukaupa að iðnaðarmaðurinn hafi engin andsvör veitt þrátt fyrir ítrekaðar beiðnir þar um.
Nefndin segir í sinni niðurstöðu að samkvæmt tilboði iðnaðarmannsins hafi verkið verið margþætt. Það hafi falið í sér uppsetningu eldhúss, baðherbergis og salernis, auk lagningar nýrrar raflagnar, fráveitu og lagna fyrir heitt og kalt vatn. Skipti á glugga í stofu. Endurhönnun baðherbergis, uppsetningu nýs salernis og handklæðaofns. Yfirferð ofna og lagna ásamt uppsetningu gólflista. Undirbúning veggja og lofta fyrir málun of grunnun Yfirferð á ytra byrði hússins, viðgerðir, grunnun og málun með útimálningu. Uppsetningu á heitum potti, nýrri raflögn, heitavatnskerfi og rafmagnsinnstungum á verönd og loks uppsetningu á uppþvottavél og öðrum heimilistækjum.
Nefndin segir að í tilboðinu komi fram að verkinu yrði lokið eigi síðar en í byrjun nóvember 2025.
Vitnar nefndin sömuleiðis í skrifleg samskipti iðnaðarmannsins og viðskiptavinarins. Viðskiptavinurinn hefði krafðist þess að iðnaðarmaðurinn legði fram reikninga og kvittanir vegna efniskaupa, upplýsti hvort hann hygðist ljúka verkinu og legði fram nákvæma verkáætlun.
Engar kvittanir
Í svari iðnaðarmannsins hafi hann hafnað því að afhenda kvittanir vegna efnis sem fyrirtæki hans hefði keypt og talið ekki um vanefnd á samningi að ræða. Vísaði hann meðal annars til þess að engin ákveðin dagsetning væri tilgreind í tilboðinu, að unnt væri að búa í húsinu og ljúka þeim verkþáttum sem eftir stæðu eftir flutninga og að slæmt veður hefði tafið framkvæmdir. Í svari viðskiptavinarins kom fram að húsnæðið hefði verið íbúðarhæft áður en verkið hófst og að ákvæði tilboðsins um að húsnæðið yrði tilbúið til notkunar í byrjun nóvember 2025 fæli í sér að framkvæmdum skyldi þá vera lokið.
Óskaði viðskiptavinurinn eftir því að iðnaðarmaðurinn héldi einungis áfram með verkið innanhúss en að hætt yrði við framkvæmdir utanhúss vegna tafa á verkinu. Þá krafðist hann þess að iðnaðarmaðurinn legði fram ítarlega verkáætlun og tímaramma um verklok. Í kjölfarið sendi iðnaðarmaðurinn tillögu að breytingum á samningi þeirra. Þar kom fram að framkvæmdir myndu hefjast að nýju og að öllum verkþáttum samkvæmt tilboðinu yrði lokið 20. desember 2025. Iðnaðarmaðurinn vísaði til þess að ófyrirséðar aðstæður hefðu haft áhrif á framkvæmd verksins og að fyrirtæki hans hygðist því ljúka verkinu í samræmi við upphaflegt samkomulag, þ.e. bæði innanhúss- og utanhússframkvæmdir.
Segir kærunefnd vöru- og þjónustukaupa að þar sem sú dagsetning sem tilgreind var í tillögu iðnaðarmannsins um að framkvæmdir hæfust að nýju hafi þegar verið liðin þegar tillagan barst viðskiptavininum, og hann talið hana auk þess hvorki fullnægjandi né raunhæfa, hafi hann hafnað hann tillögunni samdægurs og lýst yfir riftun samningsins. Hann hafi jafnframt krafist endurgreiðslu vegna þeirra verkþátta sem hann taldi óframkvæmda. Iðnaðarmaðurinn hafi hafnað endurgreiðslukröfunni.
Lauk ekki
Nefndin segir liggja fyrir að iðnaðarmaðurinn hafi ekki lokið því verki sem samið var um. Orðalag tilboðs hans í verkið gefi til kynna að því hafi átt að ljúka í byrjun nóvember 2025.
Iðnaðarmaðurinn hafi ekki mætt á staðinn síðan í október og ekki sýnt fram á að að óviðráðanleg atvik hafi komið í veg fyrir frekari vinnu.
Nefndin fellst því á að viðskiptavininum hafi verið heimilt að rifta samningnum vegna þessa dráttar á þjónustu iðnaðarmannsins. Fyrir liggi að eina verkþættinum sem hafi verið lokið sé málun innanhúss. Viðskiptavinurinn hafi hins vegar ekki lagt fram gögn til að sýna fram á fullyrðingar sínar um að málunin hafi verið ófullnægjandi og haldin göllum.
Nefndin bendir á að engin gögn séu til staðar til að meta verðmæti þessa verkþáttar. Iðnaðarmaðurinn hafi ekki lagt fram neina reikninga og í tilboðinu sé kostnaður við hvern verkþátt ekki sundurliðaður. Metur nefndin það hæfilegt að verðmæti þeirrar vinnu og þess efnis sem iðnaðarmaðurinn lagði til verksins vera samtals 200.000 krónur.
Niðurstaða nefndarinnar er því að iðnaðarmanninum beri að endurgreiða viðskiptavininum 1,3 milljónir króna af þeim 1,5 milljónum sem hann greiddi inná verkið, sem iðnaðarmaðurinn kláraði aldrei.