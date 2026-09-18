Hildur ósátt við að vera sökuð um hefndarleiðangur gegn RÚV - „Hefur verið að fjalla um hneykslismál sjálfstæðismanna“

Hildur Sverrisdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins lýsir yfir sérstakri óánægju með orð Guðmundar Ara Sigurjónssonar, þingflokksformanns Samfylkingarinnar, um frumvarp hennar sem snýr m.a. að breytingum á stöðu RÚV. Segir hún Guðmund Ara hafa sakað sig að ósekju um að hafa lagt fram frumvarpið til að klekkja á RÚV vegna fréttaflutnings þess af hneykslismálum sem tengjast flokkssystkinum Hildar.
Hildur gerir málið að umtalsefni á Facebook-síðu sinni.
Hildur mælti fyrir frumvarpinu á þingfundi í gær en hún er fyrsti flutningsmaður þess en meðflutningsmenn eru nokkrir félaga hennar í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Frumvarpið snýr nánar tiltekið að breytingu á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á rekstrarumhverfi fjölmiðla.
Hildur segir á Facebook að frumvarpið snúist í stuttu máli um að RÚV verði tekið af auglýsingamarkaði en í staðinn verði það gert aftur að opinberri stofnun og fari á fjárlög til að standa undir almannaþjónustuhlutverki sínu. Í engu verði sjálfstæði þess skert. Einnig sé lagt til að einkareknir miðlar fái að auki hlutlægan kerfislegan stuðning með afnámi tryggingjagjalds og virðisaukaskatts umfram þann opinbera styrk sem þeir fái í dag. Hildur segist telja ekki rétt að opinberir styrkir til einkarekinna fjölmiðla festist í sessi þar sem það sé óeðlilegt í lýðræðisríki að öll fjárveiting fjölmiðla sé háð huglægum duttlungum valdhafa hverju sinni.
Hneyksli
Hildur lýsir síðan yfir sérstakri óánægju með orð Guðmundar Ara í þessari fyrstu umræðu um frumvarpið og segir hann hafa sagt að:
„Auðvitað væri það þannig að í viku þar sem fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur verið að fjalla um „hneykslismál“ sjálfstæðismanna að þá mæti sögulega margir sjálfstæðismenn í ræður um að veikja sjálfstæði RÚV.“
Guðmundur Ari Sigurjónsson. Mynd: Facebook.
Í ræðu Guðmundar Ara minnti hann m.a. á að Logi Einarsson menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra hefði boðað endurskoðun á hlutverki RÚV á auglýsingamarkaði. Sagðist Guðmundar Ari geta tekið undir sjónarmið um að slíkt væri nauðsynlegt. Hann kallaði hins vegar frumvarp Hildar og flokksfélaga hennar að öðru leyti afturhvarf til fortíðar:
„Þegar RÚV er þá meira undir pólitíkina komið. Auðvitað hefur það áhrif á fréttastofu líkt og aðra miðlun RÚV hvernig RÚV er fjármagnað og hvert boðvald stjórnvaldanna er yfir Ríkisútvarpinu. Það segir sig sjálft. Sama með sjálfstæði tekjustofna.“
Bar þá Guðmundur Ari sjálfstæði tekjustofna RÚV saman við sjálfstæða tekjustofna sveitarfélaga og sagði sveitarfélögin verja þessa tekjustofna af harðfylgi af því þau vildu ekki vera undir duttlungum alþingismanna komin.
Guðmundur Ari bætti síðan við:
„Auðvitað er það þannig að í viku þar sem að fréttastofa Ríkisútvarpsins hefur verið að fjalla um hneykslismál sjálfstæðismanna í Hafnarfirði. Hefur verið að fjalla um milljónagreiðslur eins bæjarstjóra til fyrrverandi bæjarstjóra þá mæta hérna sögulega margir sjálfstæðismenn í ræður um það að veikja sjálfstæði RÚV. Auðvitað vekur þetta spurningar.“
Þegar byrjuð
Var Guðmundur Ari þarna að vísa til fréttar RÚV um að í bæjarstjóratíð Rósu Guðbjartsdóttur, sem nú er þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hafi Hafnarfjarðarbær gert samning við Harald Sverrisson, sjálfstæðismann og fyrrum bæjarstjóra í Mosfellsbæ. Samingurinn snerist um að Haraldur ætti að tryggja að lóð við Hafnarfjarðarhöfn yrði til reiðu fyrir Tækniskólann en fyrir á lóðinni, sem var reyndar skipt í nokkrar minni lóðir, var ýmis konar starfsemi. Það tókst ekki og hætt hefur verið við að Tækniskólinn flytji í Hafnarfjörð.
Fyrir þetta mislukkaða verkefni fékk Haraldur greiddar 19 milljónir króna frá Hafnarfjarðarbæ.
Hildur Sverrisdóttir harðneitar því hins vegar að þessi frétt hafi nokkuð að gera með hennar frumvarp. Það hafi verið byrjað að vinna að því löngu áður en fréttin birtist:
„Þar sem að Guðmundur Ari veit mætavel að svona frumvarpsvinna tekur margar vikur og að þetta tiltekna mál hefur verið lagt fram nokkrum sinnum undanfarin ár þá verð ég að lýsa vonbrigðum mínum með að þingflokksformaðurinn leyfir sér að smætta svo mikilvæga umræðu með svo ómálefnalegum hætti.“
Hildur leynir því ekki að hún sé ósátt og segir þessi orð Guðmundar Ara ekki vera einstakt tilfelli:
„Fyrir mér er einfaldlega fyrir neðan allar hellur að fulltrúar ríkisstjórnarinnar leyfi sér trekk í trekk að brigsla pólitískum andstæðingum sínum um lygar og illan hug í stað þess að takast málefnalega á um það mýmarga sem við höfum að hlutverki að ræða landi og þjóð til gagns. Má kannski biðja um örlitla meiri fagmennsku á löggjafarþingi Íslendinga?.“