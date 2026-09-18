Hætta að prenta bækur eins vinsælasta barnabókahöfundar heims – Neitar ósæmilegri hegðun

Bókaútgáfan HarperCollins hefur ákveðið að hætta að prenta bækur barnabókahöfundarins David Walliams. Fjallað hefur verið um ósæmilega hegðun hans gagnvart ungum konum en Walliams neitar sök. Walliams er einn vinsælasti barnabókahöfundur heims og hafa fjölmargar bækur hans verið gefnar út á íslensku.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
Hin bresk-ameríska HarperCollins er einn af fimm stærstu bókaútgefendum heims sem gefa út á enskri tungu og hefur gefið út bækur David Walliams síðan árið 2007. Tugir þeirra hafa verið gefnar út á íslensku. Til dæmis „Verstu börn í heimi“, „Strákurinn í kjólnum“, „Amma glæpon“, „Rottuborgari“ og „Stór og svolítið pirrandi fíll“. Walliams hefur selt 60 milljónir bóka og 6 þeirra hafa verið gerðar að sjónvarpsþáttum.
Fasaður út
HarperCollins hefur ákveðið að hætta að gefa út og prenta bækur David Walliams eftir fréttaflutning af ósæmilegri hegðun hans gagnvart ungum konum. Í kjölfarið verða verk hans, 23 bækur útfösuð, það er prentuð verk, rafbækur og hljóðbækur.
Hinn 55 ára Walliams er ekki aðeins þekktur barnabókahöfundur. Hann var leikari í gríntvíeikinu sem gerði sjónvarpsþættina Little Britain og dómari í þáttunum Britain´s Got Talent.
Vildu ekki vera einar með honum
HarperCollins hófu rannsókn innan fyrirtækisins á hegðun Walliams eftir kvörtun starfsmanns fyrirtækisins, það er ungrar konu sem kvartaði undan hegðun hans. Fleiri konur lýstu ósæmilegri hegðun hans og það það hafi verið orðin vinnuregla að vera ekki ein með honum eða að fara heim til hans.
Walliams heldur því fram að hann hafi ekki verið látinn vita af rannsókninni, hafi ekki fengið að tjá sig um hana eða hafi fengið að sjá niðurstöður hennar. Hann hafnar því að hafa sýnt af sér ósæmilega hegðun og íhugar að leita réttar síns. Forsvarsmenn HarperCollins segjast hins vegar hafa upplýst Walliams.
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„HarperCollins leggur mikla áherslu á velferð starfsmanna og hefur innleitt ferla til að tilkynna um og rannsaka atriði sem valda áhyggjum. Af virðingu fyrir einkalífi einstaklinga tjáum við okkur ekki um innri málefni,“ sagði í yfirlýsingu bókarisans.
Kallaði keppanda kuntu
Þetta eru ekki einu málin sem hafa komið upp í tengslum við Walliams. Í þáttunum Britain´s Got Talent gerðist hann uppvís að því að tala með niðrandi hætti í miðju hléi um konur árið 2020. Það er að hann kallaði í þrígang einn keppandann kuntu.
Einnig sagði hann: „Hún heldur að þú viljir ríða henni en þú vilt það ekki.“
Walliams baðst afsökunar á ummælum sínum en var látinn fara sem dómari í þáttunum nokkru síðar.