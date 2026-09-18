Greiddi fyrir miða á Saga Class Icelandair - Færður „aftast í rútuna“ og neitað um endurgreiðslu: „Það er eitthvað verulega mikið að í rekstri félagsins“

Par sem millilenti á Íslandi og hugðist njóta sólmyrkvans 12. ágúst í fluginu heim segir farir sínar ekki sléttar af samskiptum við Icelandair. Fjallað er um málið í grein Wall Street Journal.
Robert Prati, 56 ára gamall prófessor á eftirlaunum, keypti tvö flugmiða á viðskiptafarrými frá Norður-Karólínu til London fyrir samtals 5.242 dollara, um 638 þúsund krónur. Á heimleiðinni millilentu þau á Íslandi.
Ferðin gekk vel að sögn Prati þar til kom að síðasta leggnum. Á síðustu stundu gerði Icelandair breytingu á flugvél og nýja vélin var með færri úrvalssæti en sú fyrri. Prati og kærasta hans voru færð í gang- og miðjusæti á almennu farrými í sjö tíma fluginu frá Reykjavík til Raleigh. Segir Prati að það hafi verið slæmt að þurfa að sitja þröngt eftir að hafa dvalið í Reykjavík allan daginn. Verri hafi þó verið unglingurinn sem sat í gluggasætinu og var með gluggahlífina niðri allt flugið, líka á meðan sólmyrkvinn gekk yfir, sem Prati segist hafa verið spenntur fyrir að upplifa í fluginu.
Prati hafði greitt aukalega fyrir viðskiptafarrými vegna þess að flugsæti hafa með árunum orðið sífellt þrengri og óþægilegri.
Bjarni Sigtryggsson blaðamaður vakti athygli á grein WSJ. Segir hann ljóst að Icelandair tekur almannatengsl ekki lengur alvarlega. „Í heilsíðugrein í Wall Street Journal í dag, því dagblaði sem flestir bandarískir viðskiptamenn lesa er sagt frá ömurlegri reynslu bandarísks hagfræðiprófessors og konu hans… Þegar kvartað var til Icelandair var neitað um endurgreiðslu á Saga Class miðanum en fallist að lokum á að greiða lágmarksbætur sem ESB skyldar flugfélög til að greiða. Það er eitthvað verulega mikið að í rekstri félagsins,“ segir Bjarni.
Í grein WSJ er bent á sætatilfærslur hafi orðið sífellt algengari þegar flug eru full eða yfirbókuð og verðmiði er á nær öllum sætum vélarinnar. „Sætaröðun er eins og spilaborg, hún bíður bara eftir að falla“ er haft eftir William McGee, sem starfaði um árabil sem flugstjórnandi. Segir hann að flugvélaskipti vegna niðurfelldra fluga, tafa, viðhalds eða annars, hafi verið einfaldari áður fyrr þar sem vélar voru ekki jafn fullar eða skipt í eins mörg farþegahólf og er í dag. „Í gamla daga var economy sæti economy sæti, punktur. Þú varst ekki með níu mismunandi sætaskipanir.“
Lesa má nánar um réttindi flugfarþega á vef Samgöngustofu.
Hvað á ferðamaðurinn að gera?
Greinin bendir flugfarþegum á að vita bókun sína og vera meðvitaðir um rétt sinn. Á það við sama hvort að tilkynning um sætabreytingu kemur fyrir flug eða við innritun í flugið líkt og hjá Prati. Greinin bendir á að ekki eigi að taka slíkri breytingu sem bara einhverju veseni við ferðalagið. Fylgja eigi eftir rétti sínum, þó það leiði ekki endilega til niðurstöðunnar sem farþeginn vill.
Í fyrsta lagi er gott að hafa strax samband ef slík breyting er gerð fyrir flugið. Holly Etlin, framkvæmdastjóri á eftirlaunum, sem flaug vikulega í starfi sínu, segist bóka fullt af flugum fyrirfram. Vikulega tekur hún stöðuna hvort breytingar hafi orðið á bókunum. „Þegar þeir breyta áætlun þá færa þeir einnig til sætabókanir,“ segir hún. Segist hún hafa strax samband við flugfélagið ef sæti hennar er fært. Segir hún að vissulega hafi hafi viðskiptasaga hennar áhrif. Bendir hún farþega sem sætir sig ekki við nýja sætið að kanna möguleika sína að fá annað sæti með símtali við flugfélagið. Ef breyting verður með litlum fyrirvara getur hins vegar þurft að leysa málið við hliðið.
Endurgreiðslur
Sérstaklega er fjallað um hvað gerist þegar farþegi hefur greitt aukalega fyrir ákveðið sæti en fær það síðan ekki. Almenna reglan sem lýst er í greininni er að farþegi eigi að fá gjaldið fyrir sætið endurgreitt ef flugfélagið getur ekki útvegað það sem greitt var fyrir. Þetta á til dæmis við þegar farþegi hefur greitt sérstaklega fyrir sæti með meira fótarými en er síðan færður í venjulegt sæti. Sama á við þegar greitt hefur verið fyrir önnur fríðindi sem farþeginn fær síðan ekki.
Málið verður flóknara þegar farþegi er færður niður um heilt farrými, til dæmis af fyrsta farrými eða viðskiptafarrými yfir á almennt farrými. Þá getur rétturinn verið mismunandi eftir flugfélagi og því hvaðan og hvert er flogið.
Í greininni kemur fram að samkvæmt bandarískum reglum eigi farþegi í innanlandsflugi og millilandaflugi frá Bandaríkjunum tvo valkosti. Að afbóka flugið og fá fulla endurgreiðslu. Eða að fá mismun fargjaldanna endurgreiddan. Vandinn sé þó sá að ekki sé alltaf einfalt að ákvarða nákvæmlega hver verðmunurinn var. Fargjöld breytast stöðugt og sama sæti getur kostað mjög mismunandi upphæð eftir því hvenær það er keypt.
Farþegum er því ráðlagt að varðveita bókunargögn, kvittanir og önnur skjöl sem sýna hvað þeir keyptu og hvað þeir greiddu. Einnig geti verið gagnlegt að taka skjáskot af bókuninni og upplýsingum um sætið. Slík gögn geti styrkt kröfu um endurgreiðslu síðar.
„Þú verður að hafa hátt og segja við flugfélagið: Ég fékk ekki það sem ég greiddi fyrir“, segir McGee.
Aftast í vélinni
Greinin tekur einnig sérstaklega fyrir réttindi farþega á flugi innan Evrópu og Bretlands. Þar eru reglurnar að sumu leyti skýrari. Þegar farþegi er færður niður um farrými getur hann, eftir vegalengd flugsins og öðrum aðstæðum, átt rétt á endurgreiðslu hluta fargjaldsins samkvæmt evrópskum eða breskum reglum.
Prati og kærasta hans lentu einmitt í slíkri stöðu. Þau voru færð úr viðskiptafarrými yfir á almennt farrými á fluginu frá Reykjavík. Samkvæmt greininni var þeim boðin endurgreiðsla að fjárhæð 933,84 dollarar af þeim 5.242 dollurum sem þau höfðu greitt fyrir miðana tvo.
Prati var ósáttur við þá niðurstöðu. Hann taldi að endurgreiðslan endurspeglaði ekki nægilega þann þjónustumun sem þau höfðu greitt fyrir en fengu ekki. Hann lýsir því jafnframt að reynslan hafi haft áhrif á afstöðu hans til flugfélagsins og tryggðarkerfis þess.
„Ég var ekki að búast við að vinna í lottóinu þegar kom að endurgreiðslu, en skipafélög bjóða sem dæmi upp á afslátt af næstu ferð þegar farþegar þeirra lenda í óþægindum“, segir Prati. „Við fórum úr því að vera eins og konungborin í það að vera send aftast í rútuna.“