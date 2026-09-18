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Formaður KR harmar líkamsárás sundþjálfara liðsins á sundþjálfara Gróttu

Ritstjórn DV
Ritstjórn DV
Föstudaginn 18. september 2026 19:02

Þórhildur Garðarsdóttir, formaður KR, hefur birt yfirlýsingu á Facebook-síðu félagsins þar sem harmað er atvik sem gerðist í húsakynnum ÍSÍ við Engjateig. Fjölmiðlar hafa greint frá því í dag að sundþjálfari KR hafi ógnað sundþjálfara Gróttu með hnífi. Gerðist það í kjölfar þess að þjálfari KR hafði ráðist á hann. „Hann er sagður hafa haft sundþjálfara Gróttu undir og látið höggin dynja á honum þannig að á honum sá,“ segir í frásögn mbl.is af atvikinu. 

Þórhildur formaður segir í yfirlýsingu sinni: 

 „Alvarlegt atvik kom upp tengdum þjálfurum KR og Gróttu á fundi Sundsambands Íslands í gær. Við erum öll harmi slegin vegna þessa. Fjölmiðlar hafa fjallað um málið í dag. Af tillitsemi við alla sem málinu og félögunum tengjast fjöllum við ekki ítarlegar um það hér, að öðru leyti en því að lögregla brást skjótt við og hefur málinu verið vísað í réttan farveg.

Við hörmum málið og teljum mikilvægt að koma eftirfarandi á framfæri við forráðafólk og iðkendur KR:

Málið er í vinnslu hjá samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs og hjá lögreglu. Sérhver einstaklingur sem telur sig þurfa á aðstoð að halda vegna afleiðinga þess getur haft samband við samskiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs.“

Ennfremur segir að málið sé afar viðkvæmt og mikilvægt sé að félagsmenn hlúi hver að öðrum. 

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