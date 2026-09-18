Dóttir greiddi milljón fyrir foreldra sína til iðnaðarmanns sem sveikst um

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa hefur lagt fyrir ónefndan iðnaðarmann að endurgreiða konu hluta innborgunar inn á verk sem fólst í framkvæmdum á heimili foreldra hennar, sem hún tók að sér að greiða fyrir. Iðnaðarmaðurinn hóf verkið en lauk því aldrei. Konan mun hafa greitt iðnaðarmanninum eina milljón króna en nefndin segir hins vegar að hann eigi að greiða henni minnihluta af þeirri upphæð til baka.
Konan óskaði eftir þjónustu iðnaðarmannsins við að gera upp baðherbergi í fasteign foreldra hennar sem hún ætlaði að greiða fyrir. Gerði iðnaðarmaðurinn tilboð í verkið, að fjárhæð 2.565.000 krónur auk virðisaukaskatts. Miðaðist tilboðið við að 30 prósent innborgun yrði greidd inn á verkið við samþykki.
Í ágúst 2025 samþykkti konan tilboðið og millifærði eina milljón króna inn á bankareikning iðnaðarmannsins. Sömdu þau um að verkið skyldi unnið strax og byrjaði iðnaðarmaðurinn á verkinu degi síðar. Hvarf iðnaðarmaðurinn svo frá verkinu ókláruðu fáeinum dögum eftir það.
Lofaði
Lofaði iðnaðarmaðurinn að hann myndi mæta aftur og ljúka verkinu en ekkert varð af því. Í lok ágúst 2025 tilkynnti konan iðnaðarmanninum að hún sætti sig ekki við frekari drátt á verkinu og óskaði eftir endurgreiðslu innborgunarinnar, að teknu tilliti til þeirrar vinnu sem iðnaðarmaðurinn hefði þegar innt af hendi.
Í september 2025 féllst iðnaðarmaðurinn á að endurgreiða hluta innborgunarinnar en að sögn konunnar hefur hann ekki staðið við það. Kveðst hún hafa fengið annan fagaðila til að ljúka verkinu. Hafi sá fagaðili gefið gróft mat á kostnaði við vinnu iðnaðarmannsins. Með vísan til þess taldi konan að iðnaðarmanninum bæri að endurgreiða sér 700.000 til 800.000 krónur af þeirri milljón sem hún hafði greitt honum.
Iðnaðarmaðurinn veitti engin andsvör við kröfu konunnar og lagði engin gögn fram. Í niðurstöðu kærunefndar vöru- og þjónustukaupa segir að iðnaðarmaðurinn hafi ekki veitt neinar skýringar á því hvers vegna hann hafi látið sig hverfa án þess að klára verkið.
Þriðjungur
Nefndin segist hafa óskað eftir frekari upplýsingum og gögnum frá konunni um fjárhæð kröfu hennar. Einnig óskaði nefndin eftir því að konan myndi leggja fram álit frá þeim fagaðila sem tók að sér að ljúka verkinu um hver kostnaður iðnaðarmannsins af vinnu sinni í þágu konunnar gæti hafa verið. Konan brást ekki við þessum óskum nefndarinnar.
Nefndin fellst á að konunni hafi verið heimilt að rifta samningi sínum við iðnaðarmanninn í ljósi þess mikla dráttar sem hefði orðið á veitingu þeirrar þjónustu sem þau sömdu um. Honum hafi mátt vera ljóst að þessi dráttur skipti konuna verulegu máli.
Hvað varðar fjárhæð kröfu konunnar segir nefndin að fyrir liggi að iðnaðarmaðurinn hafi aðeins efnt samning sinn við konuna að hluta. Af ljósmyndum frá henni verði ráðið að iðnaðarmaðurinn hafi ráðist í niðurrif á flísum, tækjum og innréttingu. Þá virðist sem hann hafi byrjað undirbúningsvinnu fyrir flísalögn, pípulagnir og uppsetningu salernis en ekki lokið við þá vinnu. Eigi konan því rétt á endurgreiðslu hluta innborgunar sinnar. Verði að meta endurgreiðsluna 350.000 krónur enda hafi konan ekki lagt fram gögn sem renni fyllilega stoðum undir fjárhæð kröfu hennar.
Konan á því að fá endurgreiddan um þriðjung upphæðarinnar sem hún greiddi iðnaðarmanninum upphaflega og um helming af þeirri upphæð sem hún krafðist í endurgreiðslu frá honum.