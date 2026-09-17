Vildi góma klinkkrukku þjóf en fann eiginkonuna að nauðga heimilishundinum – „Örfá skipti á ferlinum sem ég hef orðið orðlaus“

Kona á fertugsaldri í Flórída hefur verið handtekin fyrir dýraníð. Eiginmaðurinn gómaði hana að eiga við heimilishundinn.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Hin 38 ára Malia Nummerdor hefur verið handtekin og ákærð eftir að upp komst um dýraníð hennar gagnvart hundi. Það var eiginmaður hennar sem gómaði hana með öryggismyndavél.
Þjófnaður úr klink krukkunni
Eins og kemur fram hjá tilkynningu lögreglunnar í Charlotte sýslu á vesturströnd Flórída þá hafði eiginmaður Maliu sett upp öryggismyndavélar á heimili sínu. Ástæðan var sú að hann vildi komast að því hver væri sífellt að stela peningum úr klink krukku fjölskyldunnar. Eða réttara sagt vildi hann hindra það að stolið yrði úr henni. Maðurinn, sem hefur ekki verið nafngreindur, lét alla fjölskyldumeðlimi vita af myndavélunum.
En glæpurinn sem maðurinn ætlaði að upplýsa var ekki sá sem hann sá í upptökunum einnar myndavélarinnar. Það er myndavélarinnar sem var beint inn í svefnherbergi hjónanna. Þar fann hann myndefni af eiginkonu sinni til fimm ára að misnota heimilishundinn kynferðislega.
Ber að neðan
Maðurinn fór með fartölvuna á lögreglustöðina og sýndi lögreglunni sem fór og handtók Maliu. Var hún yfirheyrð um málið en hún neitaði sök og sagði ekkert kynferðislegt á seyði á myndbandinu. Hún væri aðeins að klappa hundinum. Hegðun konunnar þótti undarleg, sérstaklega hvernig hún brosti þegar tekin var fangamynd af henni eins og vaninn er í Bandaríkjunum.
En að mati lögreglunnar fór ekki á milli mála að myndefnið af Maliu og hundinum var kynferðislegt. Sást að Malia var ber að neðan og með hundinn á sér í kynferðislegri stellingu. Var hún fangelsuð og sett á trygging upp á 35 þúsund dollara, eða um 4,3 milljónir króna.
Lögreglustjórinn orðlaus
„Það eru aðeins örfá skipti á ferlinum sem ég hef orðið orðlaus. Þetta er eitt af þeim skiptum,“ sagði lögreglustjórinn Bill Prummell.
„Ég á einfaldlega erfitt með að skilja þessa hegðun. Ekkert dýr ætti nokkurn tímann að þurfa að sæta slíkri meðferð og þú mátt vera viss um að við munum grípa til aðgerða þegar við fáum vitneskju um slíkt hér í Charlotte-sýslu. Og að brosa svona á fangamyndinni? Ég veit ekki hvað er til að brosa yfir þegar maður hefur verið handtekinn fyrir eitthvað jafn viðbjóðslegt og þetta.“